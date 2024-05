Cum se transformă Munții Banatului într-un pol al turismului românesc. E locul ideal pentru iubitorii de natură și aventură, indiferent de anotimp FOTO

Munții Banatului se transformă încet, dar sigur, într-un magnet pentru turiști, devenind principalul punct de agrement din zona de vest a țării, atât pentru iarnă, cât și pentru vară.

Pe lângă faptul că județul Caraș-Severin este cel de-al doilea cel mai împădurit județ al țării, cu peste 420.000 de hectare de pădure, după Suceava (437.000 de hectare), aici se găsesc numeroase obiective turistice vizitate anual de mii de turiști. De la celebra cascadă Bigăr, clisura Dunării, semmeringul bănățean, până la parcurile naturale naționale Cheile Nerei, Porțile de Fier și Parcul Național Semenic-Cheile Carașului.

Deși natura a fost extrem de generoasă cu această zonă, autoritățile au fost, ani la rând, destul de inerte. În unele cazuri, precum celebrul scandal al stațiunii Herculane preluate de Iosif Armaș, s-a ajuns chiar la distrugerea obiectivelor turistice existente.

Un nou început pentru turismul din Banatul Montan

În prezent, au fost finalizate sau sunt în curs de desfășurare mai multe proiecte care ar putea reda acestei zone locul pe care îl merită în turismul românesc și nu numai.

Un proiect spectaculos care include zona Banatului Montan și care generează anual un număr mare de turiști este Via Transilvanica. Acesta este un drum de lungă distanță, un concept cunoscut și întâlnit în întreaga lume, fie că e vorba de drumuri de pelerinaj, cum ar fi El Camino, calea Sfântului Iacob, sau traseele de lung parcurs sălbatice din America de Nord, precum Appalachian Trail.

„Noi ne-am lipit de Via Transilvanica, traseul acestei poteci care unește oamenii și care, în Caraș-Severin, are lungimea dublă față de următorul județ, aproape 256 de km, și l-am introdus în proiectul nostru de dezvoltare turistică a zonei”, spune Romeo Dunca, președintele Consiliului Județean Caraș-Severin.

Terra Banatica este cel mai lung tronson al Via Transilvanica, măsurând 256 de kilometri, de la Porțile de Fier ale Transilvaniei până pe Valea Cernei. Acesta este împărțit în 13 rute: Bucova-Marga, Marga-Oțelu Roșu, Oțelu Roșu-Caransebeș, Caransebeș-Poiana, Poiana-Gărâna, Gărâna-Secu, Secu-Reșița, Reșița-Iabalcea, Iabalcea-Canton Coșava, Canton Coșava-Prigor, Prigor-Crușovăț, Crușovăț-Prisăcina și Prisăcina-Valea Cernei.

Pe lungimea traseului, din kilometru în kilometru, sunt instalate borne de andezit, alături de stâlpi cu indicatoare în intersecții și marcaje dese. Aceste borne din andezit sunt opere de artă sculptate individual în cadrul taberelor de sculptură din campusul Tășuleasa Social, de către artiști sculptori români și străini. Bornele sunt elementul identitar care fac din Via Transilvanica una dintre cele mai mari expoziții de sculptură în aer liber din lume.

Proiectul pistelor de biciclete, care leagă cele patru județe din vestul țării

Un alt proiect care va aduce turiști în Munții Banatului este „Cu bicicleta prin Vest”, derulat în parteneriat cu județele Timiș, Arad și Hunedoara. Valoarea contractului semnat este de 142 milioane de euro, urmând să fie amenajate, pe bani europeni, piste de biciclete pe o distanță de 1.729 de kilometri în toate cele patru județe implicate: Caraș-Severin, Timiș, Arad și Hunedoara.

„Am văzut în PNR, acest program de finanțare de 282 milioane de euro, pentru realizarea a 3.000 de kilometri de piste de bicicletă. Ne-am asociat patru județe: Caraș, Timiș, Arad și Hunedoara și am depus un proiect comun. Am avut surpriza plăcută să obținem jumătate din banii disponibili pe România pentru acest proiect și jumătate din kilometri de piste de bicicletă, adică 1.700 de kilometri în cele patru județe. Din acești bani, un sfert ajung în Caraș-Severin, unde vom face 719 km de piste de bicicletă. S-a încheiat licitația, am avut șase ofertanți și suntem cu motoarele turate la maxim pentru execuție și proiectare. În total, 68 de milioane de euro plus TVA ajung în Caraș-Severin”, spune președintele Consiliului Județean Caraș-Severin.

Transformarea Muntelui Semenic într-un hub modern de turism

Cel mai important proiect este cel care are ca punct central Muntele Semenic. Cu Primăria Reșița lider de proiect, s-a demarat deja transformarea stațiunii într-un hub modern pentru sporturile de iarnă și turismul montan, dar și cu activități de vară.

Proiectul este inclus în Masterplanul de Turism al României (2007-2026) și urmărește să aducă un suflu nou regiunii montane din județul Caraș-Severin. Consorțiul format din DIMEX-2000 Company, Supersnow și ArchiCO a obținut contractul cu o ofertă de 174 milioane de lei, urmând să finalizeze proiectul în termen de 41 de luni, incluzând fazele de proiectare, asistență tehnică și execuția propriu-zisă a lucrărilor.

Pe o suprafață de 47 de hectare, planul de dezvoltare prevede trei pârtii de schi: Pârtia Franzdorf (119.897 mp), Pârtia Adolf Zangl (90.344 mp) și Pârtia Helmuth Krubl (40.069 mp). Proiectul cuprinde și o instalație de transport pe cablu de tip telegondolă, cu zece locuri și suport pentru biciclete, un pod peste pârâul Gozna pentru accesul turiștilor la zona de îmbarcare a telescaunului, instalație pentru înzăpezire artificială, garaj pentru mașinile de bătut zăpada, precum și facilități pentru sezonul de vară: un roller coaster cu o viteză maximă de 30 km/oră și o capacitate de transport de 500 de persoane pe oră, tiroliană cu două secțiuni (una cu plecare din vecinătatea stației superioare a telegondolei, cu o lungime de 690 de metri, și cea de-a doua, cu plecare din vecinătatea stației de sosire a primei secțiuni, cu o lungime de aproximativ 980 de metri). De asemenea, proiectul prevede și un parc tematic cu multiple atracții, care se va întinde pe o suprafață de 9.650 de metri pătrați, fără diferențe de nivel între zona de intrare și zona de ieșire.

În 2023, județul Caraș-Severin a fost ales “Destinația turistă a anului”. Dacă vă doriți o evadare în natură, este o zonă potrivită, unde puteți să vă relaxați, iar pădurea vă este cel mai bun partener. Până vă hotărâți puteți explora virtual toate obiectivele județului Banatului Montan aici