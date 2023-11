Pe ce a dat vina selecționerul Elveției pentru înfrângerea echipei sale

România a învins Elveția, scor 1-0, și a terminat pe primul loc în grupa de calificare la Campionatul European din Germania.

Selecţionerul oaspeților, Murat Yakin, a menţionat că el şi jucătorii trebuie să îşi facă autocritica după această campanie, însă a ţinut să sublinieze că obiectivul a fost atins.

"Este timp să analizăm întreaga campanie, trebuie să ne facem autocritica pentru că nu am reuşit să concretizăm ocaziile create, dar cel mai important este că ne-am calificat. După un început de campanie bun s-au întâmplat mai multe lucruri, dar statistica vorbeşte de la sine. Am jucat cu mult curaj, însă nu am fost la fel de eficienţi ca unii dintre adversarii noştri. Ne-am atins obiectivul, însă în acelaşi timp trebuie să vedem ce nu a mers bine. Repet, trebuie să ne facem autocritica, dar să nu lăsăm să ne fie luată bucuria calificării la turneul final. Trebuie să fim optimişti în perspectiva turneului final", a precizat el, conform digisport.ro

El a ținut să evidențieze faptul că România a înscris la singura ocazie avută, în timp ce elevii săi au ratat în mai multe rânduri.

"Meciul de azi l-am abordat la victorie, am ales tactica potrivită, ne-am creat ocazii de a marca, numai că şi de această dată ne-a lipsit norocul. Meciul cu România de la Lucerna l-am dominat cu autoritate... şi atunci şi acum noi am jucat fotbal. Noi am avut mai multe ocazii, în timp ce adversarii doar una şi a marcat. Asta nu înseamnă că România nu joacă un fotbal frumos. Nu contează dacă joci un fotbal spectaculos dacă nu marchezi. Azi ne-am creat dublul ocaziilor adversarului, dar ne-a lipsit acel instinct de 'killer' în faţa porţii", a mai afirmat Murat Yakin.

"Ştiam de la începutul campaniei că nu putem să vorbim despre 10 victorii din 10 meciuri. Nu trebuie să fim cu nasul pe sus niciun moment. Prin prisma statisticilor ştiam că suntem favoriţi în grupă, dar nu mi-am permis niciodată să spun despre un adversar că este o echipă mică. Cu siguranţă ar fi trebuit să facem mai mult în această campanie, ceea ce ne-a lipsit au fost golurile. Pentru că dacă nu înscrii, nu ai cum să câştigi", a adăugat antrenorul de 49 de ani.