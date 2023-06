România l-a necăjit pe selecționerul Elveției: ”Da, suntem mereu mai deştepţi după”

Selecţionerul naţionalei de fotbal a Elveţiei, Murat Yakin, a declarat că echipa sa a fost pedepsită de România pentru numeroasele ratări din meciul de luni, din preliminariile EURO 2024, terminat la egalitate, 2-2.

''Da, suntem mereu mai deştepţi după'', a spus Yakin după meci, citat de cotidianul Le Matin.

''Am primit al doilea gol pe o minge lungă, fără îndoială nu am fost concentraţi în ultimele minute ale meciului, asta e sigur. Dar cred că am avut de mai multe ori şansa de a tranşa meciul prin marcarea de goluri. Când nu profiţi de şansele pe care le ai, eşti pedepsit, ăsta e fotbalul. Trebuia să încheiem meciul mai devreme'', a comentat fostul internaţional.

Tehnicianul nu crede că egalul cu România va schimba prea mult situaţia în grupă: ''Da, am avut mai multe şanse de a închide meciul. Jucătorii sunt obişnuiţi să gestioneze tot felul de situaţii. Nu vor fi nervoşi la meciurile de calificare din septembrie, sunt convins de asta''.

Le Matin notează şi faptul că arbitrul Daniele Orsato ar fi trebuit să-l elimine pe Edimilson în min. 23, pentru un fault dur la Vladimir Screciu, dar nu a acordat decât cartonaş galben: ''Arbitrul, experimentatul Daniele Orsato, nu i-a dat decât avertisment, când el ar fi meritat roşu. Iar VAR-ul nu a spus nimic''.

Naţionala de fotbal a României a smuls un egal incredibil în faţa echipei Elveţiei, scor 2-2 (0-2), luni seara, pe Swissporarena din Lucerna, în Grupa I a preliminariilor EURO 2024.

Elveţia a condus prin golurile înscrise de Zeki Amdouni (28, 41) şi a ratat multe alte ocazii, însă România a avut un final remarcabil, cu două goluri marcate de Valentin Mihăilă (89, 90+2).

Ads