Județul care are de 6 ori mai mulți urși decât numărul optim. "A crescut enorm numărul dosarelor de despăgubire"

Cristina Pui, directorul Direcției Județene de Mediu (DJM) Mureș, a declarat miercuri, 24 septembrie, în cadrul Colegiului Prefectural Mureș, că în județul Mureș există 1.543 de urși, în condițiile în care numărul optim ar fi de 250 de exemplare și că în ultimele două săptămâni s-au înregistrat numeroase pagube, în special la culturile agricole.

"În acest an numărul dosarelor de despăgubire a pagubelor produse de urși/lupi se ridică la 359, la culturi, animale și autovehicule depășind 2,2 milioane de lei. Din cele 359 de dosare de despăgubire, 11 sunt produse de specia lup (...). În ultimele două săptămâni se înregistrează foarte multe pagube, în special la culturi agricole. Sunt de amintit câteva pagube. Pe teritoriul comunei Petelea sunt înregistrate pagube pe 120 de hectare, la Batoș pe 160 de hectare și în alte comune pe 60 de hectare, 50 de hectare (...). Până la realizarea raportului, populația de urși este de 1.543, numărul optim fiind de 250 de exemplare", a arătat Cristina Pui.

Conform datelor transmise Direcției Județene de Mediu de către gestionarii fondurilor cinegetice, în 2023 populația de urși din județul Mureș era de 837 de exemplare, iar pagubele produse de aceștia s-au ridicat la peste 2,8 milioane de lei.

În 2024, populația de urși evaluată de fondurile cinegetice din județ era de 865 de exemplare, iar pagubele au depășit 3,6 milioane de lei.

Diferența mare dintre cifrele raportate în 2023, 2024 și cele din acest an în privința populației de urși, a precizat șefa DJM Mureș, provine din faptul că, în acest an, mai mulți gestionari ai fondurilor de vânătoare au transmis datele solicitate.

Ads