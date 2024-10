Cele zece melodii pe care oamenii cer sa le asculte în ultimele momente ale vieții. Care este cântecul de pe locul întâi

Un sondaj recent efectuat de Marie Curie, organizație caritabilă care se ocupă de îngrijirea persoanelor aflate la sfârșitul vieții, a dezvăluit cele zece melodii pe care oamenii le solicită în ultimele momente ale vieții lor. Alegerea numărul unu se dovedește a fi o melodie a lui Sinatra.

Peste 1.000 de respondenți din Regatul Unit, care și-au pierdut persoanele dragi, au împărtășit melodiile alese de cei decedați — cele mai menționate câștigând un loc pe playlistul organizației, intitulat "Muzică pentru Sfârșit.", scrie nypost.com.

Cea mai solicitată piesă de adio este "My Way" a lui Frank Sinatra, urmată de "I Will Always Love You" a lui Whitney Houston și "Simply The Best" a Tinei Turner.

Alte selecții care au intrat în topul celor mai populare cântece de rămas bun includ piesa pop "Girls Just Wanna Have Fun" a lui Cyndi Lauper și "What a Wonderful World" a lui Louis Armstrong.

"Boala terminală, durerea și teama de moarte pot duce la sentimente de neputință și izolare, chiar și cu familia și prietenii apropiați [în preajmă]", a declarat Dr. Tracey McConnell, expert în terapie prin muzică și cercetător onorific Marie Curie senior la Universitatea Queen's din Belfast.

Ads

"Muzica îi poate ajuta pe oameni să-și exprime sentimentele și să-i facă să se simtă mai bine, indiferent de starea lor de sănătate sau de starea emoțională", a adăugat ea.

Multe dintre piesele alese sunt considerate a fi sentimentale, pline de putere și nostalgice.

Top 10 melodii pe care oamenii le ascultă în ultimele momente ale vieții

My Way - Frank Sinatra

I Will Always Love You - Whitney Houston

(Simply) The Best - Tina Turner

Over The Rainbow - Judy Garland

Girls Just Want to Have Fun - Cyndi Lauper

Angels - Robbie Williams

What A Wonderful World - Louis Armstrong

Beautiful - Christina Aguilera

Hey Jude - The Beatles

These Are The Days Of Our Lives - Queen

Aproape 84% dintre participanți, prieteni și membri ai familiilor persoanelor decedate, au considerat că muzica i-a relaxat și i-a calmat pe cei dragi în ultimele lor clipe. Aproximativ 61% au afirmat că muzica i-a ajutat și pe ei să reducă anxietatea și suferința emoțională.

Crearea acestor experiențe comune apropie oamenii și servește drept distragere a atenției de la realitatea bolii lor fizice, au declarat autorii studiului.

Printre alte beneficii se numără insuflarea unui sentiment de normalitate și abaterea atenției persoanei pe moarte de la simptomele fizice ale bolii, au afirmat aceștia.

Ads