Fostul primar al comunei Snagov, Mușat Apostol, „client” DNA în mai multe dosare cu 6 pedepse definitive „la activ”, cere din nou întreruperea executării pedepsei din motive de sănătate. Tehnic, Mușat Apostol este al 6-lea inculpat din Dosarul „Ferma Băneasa” care scapă de pușcărie, 4 dintre ei fiind fugiți din țară și al 5-lea eliberat.

Curtea de Apel București va dezbate cererea lui Mușat Apostol în data de 1 aprilie 2022.

Ultima condamnare pronunțată de o instanță pe numele lui Mușat Apostol este cea din Dosarul Ferma Băneasa, din 17 decembrie 2020, atunci când judecătorii de la Înalta Curte l-au trimis la pușcărie pentru 4 ani.

Cum fostul primar avea pe numele său mai multe condamnări, instanța a procedat la contopirea pedepselor în felul următor, așa cum rezultă din motivarea judecătorilor:

două pedepse de cate 4 ani închisoare, aplicate prin sentința penală nr. (…) F/2014 a Curtii de Apel București - Secția a II-a Penală, definitivă prin decizia penală nr. (…) /A/14 iulie 2016 a Inaltei Curți de Casatie și Justitie - Sectia Penală;

de cate 4 ani închisoare, aplicate prin sentința penală nr. (…) F/2014 a Curtii de Apel București - Secția a II-a Penală, definitivă prin decizia penală nr. (…) /A/14 iulie 2016 a Inaltei Curți de Casatie și Justitie - Sectia Penală; o pedeapsă de 2 ani închisoare, aplicată prin sentința penală nr. (…) /2015 a Judecatoriei (…), definitivă prin decizia penală nr. (…) /A/10 martie 2016 a Curții de Apel București - Secția a II-a Penală;

de 2 ani închisoare, aplicată prin sentința penală nr. (…) /2015 a Judecatoriei (…), definitivă prin decizia penală nr. (…) /A/10 martie 2016 a Curții de Apel București - Secția a II-a Penală; o pedeapsă de 3 ani închisoare, aplicată prin sentința penală nr. (…) /20.12.2017 a Judecatoriei (…), definitivă prin decizia penală nr. (…) /A/11.10.2018 a Curții de Apel București, Sectia I Penală;

de 3 ani închisoare, aplicată prin sentința penală nr. (…) /20.12.2017 a Judecatoriei (…), definitivă prin decizia penală nr. (…) /A/11.10.2018 a Curții de Apel București, Sectia I Penală; o pedeapsă de 6 luni închisoare, aplicată prin sentința penală nr. (…) /20.12.2017 a Judecatoriei (…), definitivă prin decizia penală nr. (…) /A/11.10.2018 a Curții de Apel București, Secția I Penală.

Aceste pedepse au fost contopite cu pedeapsă de 4 ani din Dosarul Ferma Băneasa, instanța hotărând ca Mușat Apostol să execute pedeapsa cea mai grea, de 4 ani închisoare, la care a adăugat sporul de 4 ani și 6 luni închisoare, petentul condamnat urmând să execute, în regim de detenție, pedeapsa rezultantă de 8 ani și 6 luni închisoare.

Numai că Mușat Apostol a formulat o cerere de întrerupere a executării pedepsei pe motiv că e bolnav, iar afecțiunile lui nu pot fi tratate în sistemul penitenciar. Așa că Mușat Apostol a fost trimis acasă, în vila lui din Cioflinceni (foto).

Pe data de 6 decembrie 2021 instanța a admis cererea lui Mușat Apostol și i-a întrerupt executarea pedepsei cu 4 luni. În prezent perioada a expirat, așa că pe data de 1 aprilie se va judeca o nouă cerere de întrerupere a executării pedepsei.

Iată afecțiunile care îl țin departe de pușcărie pe Mușat Apostol:

Neoplasm colon sigmoid operat (2019),

Determinări secundare pulmonare,

Insuficientă respiratorie cronică acutizata,

BCI angor instabil,

Sechele IM inferior,

HTA esențială stadiul II grup de risc adițional moderat,

Regurgitare mitrală ușoară,

Insuficientă cardiacă clasa C,

Diabet zaharat tip II dezechilibrat, insulinonecesitant,

Obezitate gradul I,

Hiperpotasemie corectată,

Hiperuricemie

Cum motivează judecătorii prima decizie a întreruperii executării pedepsei

Ziare.com a consultat motivarea instanței prin care judecătorii au hotărât că Mușat Apostol nu poate merge la închisoare.

„Se constată că inculpatul nu a suferit condamnări pentru infracțiuni comise cu violență, că între 14.06.2019 și 18.12.2020 s-a aflat în libertate ca urmare a liberării condiționate dintr-o pedeapsa de 7 ani și 2 luni închisoare fără a interveni revocarea liberării, iar fapta care a atras anularea liberării a fost comisă cu mult timp în urmă. În plus, faptele contopite au fost comise de inculpat în exercitarea unei funcții publice, primar al comunei Snagov, astfel că la acest moment nu există un risc real de reiterare a comportamentului infracțional câtă vreme nu mai îndeplinește o funcție publică, fiindu-i interzise oricum drepturile prev. de art.66 alin.1 lit.a, b și g Cod penal. Curtea mai are în vedere și starea să precară de sănătate a condamnatului, vârstă înaintată (72 de ani), precum și faptul că acesta a respectat cu strictețe obligațiile ce i-au fost impuse pe durata întreruperii executării pedepsei închisorii, de la 05.05.2021 până în prezent. În legătură cu perioada prelungirii întreruperii executării pedepsei, Curtea observă că raportul de prima expertiză medico-legală și înscrisurile medicale depuse nu evidențiază vreo ameliorare a bolilor de care suferă petentul - condamnat. În aceste condiții, din moment ce comisia a recomandat prelungirea întreruperii executării pedepsei închisorii cu cel puțin 3 luni, Curtea consideră că la acest moment o perioada de 4 luni este mai oportună. În lumina argumentelor expuse, prelungirea întreruperii executării pedepsei închisorii pe o perioada de 4 luni și lăsarea in libertate a petentului - condamnat nu prezintă un pericol pentru ordinea publică”, se arată în motivarea CAB.

Cine a mers la pușcărie și cine nu în Dosarul „Ferma Băneasa”

Pe lângă Mușat Apostol, în Dosarul Ferma Băneasa au mai fost condamnați următorii inculpați, dar nu toți au ajuns la pușcărie:

Remus Truică – 7 ani cu executare

Paul Al României – 3 ani șu 4 luni cu executare (fugit din țară)

Tal Silberstein – 5 ani cu executare (fugit din țară)

Benyamin Steinmetz – 5 anu cu executare (fugit din țară)

Ignatenko (fostă Păvăloiu) Nela - 5 ani (fugită din țară)

Robert Roşu (avocat) - 5 ani (eliberat în urma anulării pedepsei)

Acuzaţiile vizau infracţiuni comise în perioada 2006 - 2013 în diferite forme de participare, în interesul obţinerii unor bunuri de o valoare deosebită, printre care Pădurea Snagov şi Ferma Regală Băneasa, revendicate fără drept de prinţul Paul.

Conform DNA, Paul Philippe Al României a cumpărat influenţa pe care Truică o avea asupra diferiţilor funcţionari de la instituţiile publice care deţineau cele două proprietăţi.

Pe de altă parte, Truică a prezentat „afacerea” unor persoane potente din punct de vedere financiar, cu care s-a asociat, pentru a se implica în demersurile infracţionale, singura cale în obţinerea bunurilor imobile pe care Paul Philippe Al României le revendica în mod nelegal.

