5 recomandări pentru a preveni mușcăturile de căpușe

Capusele fac parte din aceeasi familie de insecte ca scorpionii si paianjenii. Acestea se hranesc cu sangele gazdei si pot raspandi numeroase afectiuni, cum ar fi boala Lyme, anaplasmoza, babesioza etc 1.

Contactul cu aceste insecte se realizeaza cel mai des in aer liber, in zonele pline de iarba, sau pot fi aduse in casa de catre animalul de companie.

Intrucat capusele reprezinta mai mult decat un deranj minor, afla cum poti preveni muscatura acestor insecte pentru a evita potentiale afectiuni.

Aditional, afla mai multe informatii despre cele mai comune boli asociate cu muscatura de capusa, cum ar fi manifestarile bolii Lyme, pentru a observa mai usor orice schimbari aparute.

5 metode prin care poti preveni muscaturile de capuse

De la folosirea spray-urilor, la imbracamintea purtata si verificarea perioda a corpului, exista cateva metode prin care poti reduce sansa de a fi muscat. Cateva dintre aceste recomandari includ:

Intretinerea corespunzatoare a curtii

Capusele pot fi gasite in zonele cu iarba inalta, ceea ce poate insemna si propria curte, daca nu este intretinuta corespunzator.

Pentru a reduce riscul de capuse aproape de casa ta, asigura-te ca tunzi iarba la un nivel cat mai mic si ca folosesti solutii impotriva insectelor.

Aditional, arunca orice obiecte nefolosite din gradina, pentru a nu oferi un refugiu capuselor.

Foloseste spray repelent

Pentru ca nu poti controla tot timpul unde se vor juca cei mici, foloseste spray repelent pentru a reduce probabilitatea ca acestia sa fie muscati de o capusa.

Aceasta optiune este ideala pentru momentele neplanuite, atunci cand nu ati avut timp sa va imbracati corespunzator pentru o iesire in aer liber. Asigura-te totusi ca folosesti un spray creat special pentru copii, pentru a nu risca eventuale reactii adverse.

Discuta cu medicul de familie sau farmacistul si alege recomandarile acestora.

Imbracaminte corespunzatoare pentru iesirea in natura

Cand ai planuit anumite activitati in aer liber, asigura-te ca esti echipat corespunzator pentru padure, campie sau alte zone cu iarba inalta.

Alegerea pantalonilor si tricourilor cu maneca lunga, ciorapi lungi si incaltaminte care acopera intreaga talpa (evita sandalele), va reduce semnificativ riscul de muscatura, deoarece pielea nu va fi expusa.

Daca vrei un nivel in plus de protectie, poti folosi si pentru spray-urile mentionate mai sus, alaturi de imbracamintea corespunzatoare.

Verifica prezenta capuselor dupa activitatile in aer liber

Cu cat capusa este atasata mai mult, cu atat mai ridicat este riscul de transmitere a unei boli. Ca urmare, verifica daca ai capuse imediat ce ai ajuns acasa, dupa o iesire in aer liber.

Aceasta inspectie se poate face atat vizual cat si tactil, pentru zonele pe care nu le poti vedea, cum ar fi ceafa sau dupa ureche.

Spala imediat hainele cu care ai fost afara, pentru a indeparta orice potentiala capusa atasata de ele si fa un dus pentru a-ti putea analiza mai bine propriul corp.

Protejeaza si verifica regulat animalele de companie

Asa cum am mentionat mai sus, animalele de companie, in special cainii, pot intra in contact cu capusele, fie prin simpla frecare de iarba inalta, fie prin intrarea in zonele de habitat ale acestor insecte.

Pentru a reduce probabilitatea de atasare a capuselor de animalul de companie poti opta pentru solutii si spray-uri create special pentru animale si poti face verificari periodice, pentru ca acesta sa nu aduca insectele in casa.

Intrucat capusele pot fi greu de observat, vigilenta si masurile de protectie sunt esentiale pentru a reduce riscul de muscatura si de contractare a bolii Lyme sau a altor afectiuni.

Alege optiunile cele mai bune pentru tine si familia ta, pentru a oferi cel mai mare grad de protectie posibil. Aditional, contacteaza medicul de familie, daca exista abateri de la normal sau simptome ingrijoratoare, mai ales daca au aparut dupa muscatura acestei insecte.

Referinte:

1. “What Are Ticks and What Diseases Do They Spread?” WebMD, WebMD, www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/ticks-and-the-diseases-they-spread. Data accesarii: 06.11.2022

