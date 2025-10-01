Care este cel mai bun moment pentru a consuma proteine dacă vrei să-ți crești masa musculară

Care este cel mai bun moment pentru a consuma proteine dacă vrei să-ți crești masa musculară
„Cronometrarea proteinelor” este o strategie populară menită să optimizeze antrenamentele prin consumul de proteine imediat înainte sau după exerciții, mai ales în așa-numita fereastră anabolică. Sportivii se concentrează adesea obsesiv pe această „fereastră de oportunitate” pentru a stimula repararea musculară și a crește forța după antrenament.

Ce este „fereastra anabolică”?

„Fereastra anabolică” este perioada de 30–60 de minute de după antrenament, considerată de mulți momentul ideal pentru a consuma proteine pentru creșterea și refacerea masei musculare.

Totuși, potrivit unei meta-analize publicate în The Journal of the International Society of Sports Nutrition, această fereastră optimă — dacă există cu adevărat — s-ar putea extinde la patru până la șase ore înainte sau după exercițiu.

„Nu există un întrerupător care să spună că, dacă nu iei proteine imediat, nu se mai întâmplă nimic. Cu siguranță nu e cazul,” explică Benjamin Gordon, doctor în fiziologie aplicată și profesor la Universitatea din Florida, într-un interviu pentru Verywell.

Contează momentul în care consumăm proteine?

Proteinele conțin aminoacizi care ajută la repararea și construirea mușchilor, așa că există beneficii dacă le consumi atât înainte, cât și după antrenament. Totuși, mai important decât momentul exact este să consumi suficientă proteină pe parcursul întregii zile.

În general, o persoană are nevoie de 0,8 grame de proteină pe kilogram corp zilnic pentru a se menține sănătoasă.

Pentru sportivii care vor să își crească masa musculară, recomandarea este între 1,2 g și 2 g de proteină pe kilogram corp pe zi, conform unui calcul făcut de Academy of Nutrition and Dietetics, Dietitians of Canada și American College of Sports Medicine.

Dacă ești activ fizic și vrei să construiești mușchi, proteina ar trebui să fie prezentă la fiecare masă, spune Ashley A. Herda, doctor în științele exercițiului fizic la Universitatea din Kansas (campusul Edwards, Overland Park).

Un studiu a arătat că consumul de proteine de înaltă calitate înainte și după antrenament, la un interval de 4–6 ore, este cel mai eficient pentru creșterea masei musculare. De fapt, „fereastra anabolică” nu este atât de îngustă — mușchii rămân sensibili la proteine chiar și până la 24 de ore după efort.

E mai bine să obții proteinele din alimentație sau din suplimente?

Suplimentele proteice sunt adesea asociate cu creșterea masei musculare, dar experții în nutriție spun că cel mai bine este să obții proteina din alimente.

„E bine să consideri suplimentele proteice exact ceea ce sunt — un supliment la o alimentație variată și nutritivă. Ele pot fi utile dacă cineva are dificultăți în a-și atinge necesarul zilnic de proteine din cauza nivelului ridicat de activitate sau a creșterii fizice,” explică Emma Laing, doctor în nutriție și profesoară la Universitatea din Georgia.

Este important de știut că pudrele proteice nu sunt reglementate de FDA (Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA), astfel că nu există garanția că eticheta corespunde conținutului real, iar unele produse pot conține toxine.

Majoritatea oamenilor pot obține suficientă proteină dintr-o dietă echilibrată. Zerul (whey) și cazeina sunt două tipuri de proteine care sprijină creșterea musculară și se găsesc în laptele de vacă și în produsele lactate. Ouăle, carnea și leguminoasele (fasole, linte, năut) sunt, de asemenea, surse excelente de proteină.

Ai nevoie de mai mult decât proteine pentru a construi mușchi

Deși proteinele sunt esențiale pentru creșterea masei musculare, nu sunt suficiente singure.

Este la fel de important să consumi grăsimi sănătoase și să te hidratezi corespunzător, subliniază Herda.

„Apa contribuie la refacerea musculară și ajută organismul să mențină echilibrul intern. Chiar și o ușoară deshidratare poate afecta recuperarea și progresul,” explică ea.

Carbohidrații joacă, de asemenea, un rol crucial — corpul are nevoie de energie pentru a construi mușchi. Pe lângă proteine, se recomandă un aport de aproximativ 4–6 grame de carbohidrați pentru fiecare kilogram de greutate corporală pe zi, potrivit nutriționistei Amy Kimberlain din Miami.

Desigur, antrenamentele de forță sunt esențiale pentru creșterea masei musculare — alimentația singură nu este suficientă.

„Ridicarea greutăților aduce beneficii mult mai mari pentru creșterea masei musculare decât simplul consum de proteine, cu excepția cazului în care nu obții suficientă proteină din dietă,” spune Kimberlain.

