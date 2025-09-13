Tenorul Octavian Ene, debut extraordinar în Romeo și Julieta - Revenire spectaculoasă după accident

Stagiunea de toamnă 2025–2026 a Teatrului Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” s-a deschis pe 11 septembrie cu un eveniment de marcă: musicalul pop-rock „Romeo și Julieta” de Gérard Presgurvic, într-o montare regizată de celebrul KERO, aflat în sală. Regizorul maghiar, care a condus timp de 25 de ani Teatrul de Operetă și Musical din Budapesta, a semnat în 2009 prima premieră de acest tip în România, producție ce a marcat o epocă și care, după mai bine de un deceniu de pauză, revine acum într-o versiune reîmprospătată, atent adaptată sensibilității publicului actual.

Montarea din prezent a reușit să îmbine energia spectacolului original, prezentat pentru prima dată în 2001 la Paris, cu o expresivitate captivantă. În Franța, musicalul a devenit un fenomen cultural: peste două milioane de spectatori în primul an, hitul „Les rois du monde” menținut 32 de săptămâni în topuri și vânzări record de peste șase milioane de unități audio-vizuale. La București, versiunea tradusă în română de Ernest Fazekas păstrează dinamica originală, dar introduce accente culturale și expresii care o fac mai apropiată și mai naturală pentru publicul român.

Evenimentul serii a inclus debutul tenorului Octavian Ene în rolul lui Romeo. Programat inițial să apară în premieră în primăvara acestui an, artistul a fost forțat să se retragă din cauza unui accident petrecut în timpul repetițiilor, o cădere de pe o platformă de trei metri, care i-a provocat o accidentare serioasă la picior. Înlocuit atunci de colegul său, Octavian a revenit acum pe scenă după luni de recuperare intensă, iar reapariția sa a fost un moment de victorie personală și profesională.

Ads

Publicul a fost martor la o interpretare energică, surprinzătoare și profund emoționantă. În rolul care i-a remarcat și calitățile de actor, Octavian Ene a conturat un Romeo rebel, cu un aer de „bad boy” seducător, dar și vulnerabil, îndrăgostit de Julieta. Vocea sa, cu un timbru cald și bogat, a trecut cu naturalețe de la fragilitatea lirică la explozia rock, impresionând prin siguranță, expresivitate și versatilitate. Prezența sa scenică a electrizat sala, iar chimia cu partenera de scenă a amplificat dramatismul poveștii. Reacțiile publicului, aplauze spontane, lacrimi și ovații la final, au confirmat reușita debutului său.

În contrapunct, Julieta, interpretată de Dumitrița Sinița, a oferit o prestație memorabilă. Delicatețea și puritatea vocii sale, alături de o expresivitate scenică evidentă, au transformat personajul într-o prezență autentică. În duetele cu Romeo, vocea ei a creat contraste tulburătoare între inocență și pasiune, iar în scena finală, Dumitrița Sinița a atins un nivel de intensitate care a emoționat întreaga sală. Nu doar tehnica vocală, ci și interpretarea teatrală au contribuit la o Julieta care rămâne mult timp în memoria spectatorului.

Ads

Distribuția a fost completată de interpretări la fel de puternice. Victor Ion a adus un Mercuțio plin de ironie, energie și umor, echilibrând tensiunea romantică printr-un joc vivace și magnetic. Dragoș Ioniță, în rolul lui Benvolio, a emoționat profund în momentul tragic al veștii despre moartea Julietei. Georgiana Mototolea, ca Lady Capulet, a dominat scena prin gravitate și forță vocală, ilustrând cu autoritate presiunea socială și rigiditatea lumii adulte.

De asemenea, Nicholas Lupu a oferit un Părinte Lorenzo echilibrat, cu o voce gravă și caldă, consolidând firul narativ. Florin Budnaru, în rolul lui Paris, a adus noblețe și nuanțe subtile, evitând stereotipurile. Dragoș Moldovan, interpretul lui Tybalt, a construit un personaj intens, dominat de furie și orgoliu, sporind tensiunea dramatică. Restul distribuției – Alexandru Onea (Capulet), Victor Bucur (Prințul din Verona), Adina Sima (Lady Montague), Tina Munteanu (Dădaca), Alexandru Conache (Amantul), Sabina Ioniță (Roza) și ceilalți membri ai ansamblului – au susținut spectacolul cu profesionalism, contribuind la coerența și forța colectivă a montării.

Ads

Muzica a fost susținută impecabil de orchestră, sub bagheta dirijorului Constantin Grigore, iar corul pregătit de Aurel Muraru a adăugat amplitudine și profunzime momentelor cheie. Coregrafia semnată de Éva Duda și Viktoria Barta a imprimat spectacolului un dinamism vizual aparte, cu mișcări frenetice și expresive, în timp ce luminile create de Tibor Arpad Buzsinszki și László Attila au accentuat atmosfera modernă, colorată și intensă, transformând tragedia shakespeariană într-un univers vizual spectaculos.

„Romeo și Julieta” rămâne una dintre cele mai profunde și actuale povești de iubire din literatura universală. Mesajele sale despre forța iubirii, conflictul dintre individ și societate, consecințele urii, raportul dintre destin și liber arbitru și sacrificiul care aduce împăcare capătă o nouă dimensiune în această producție. Montarea de la București nu doar reînvie un succes internațional, ci îl reinterpretează cu sensibilitate și pasiune, aducându-l mai aproape de publicul contemporan.

Ads

Deschiderea de stagiune a fost, astfel, mai mult decât un spectacol. A marcat o demonstrație de forță colectivă și a arătat că și după mai mult de patru secole, povestea lui Romeo și Julieta rămâne relevantă pentru că explorează emoții universale: iubirea, ura, conflictele sociale și tragismul pierderii. Ea reamintește că pasiunile omenești, dilemele morale și tensiunile dintre indivizi și societate rămân aceleași, iar importanța dialogului, a înțelegerii și a empatiei este la fel de necesară astăzi ca în Verona medievală. În fond, iubirea adevărată și ura oarbă continuă să modeleze viețile oamenilor, indiferent de epocă.

Ads