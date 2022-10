"Viziunile" lui Elon Musk, mană de aur pentru dezinformarea rusă. Miliardarul, citat la TV de propagandista de top a Kremlinului

Miliardarul Elon Musk se încăpățânează să susțină teorii elucubrante despre spațiul ucrainean, care favorizează minciunile propagate în sprijinul invaziei declanșate de Rusia.

Într-o postare pe Twitter făcută în seara zilei de 5 octombrie, Musk prezintă o hartă electorală a Ucrainei, cu rezultatele alegerilor parlamentare din 2012.

Miliardarul încearcă să-și susțină astfel teoria conform cărora locuitorii din multe regiuni ale Ucrainei ar dori majoritar să facă parte din Rusia.

Musk a postat fotografia în replică la recomandarea senatorului american Lindsey Graham, care i-a sugerat să se documenteze pentru a înțelege resorturile agresiunii rusești în Ucraina.

Propaganda rusească a profitat imediat de realitatea paralelă prezentată de Musk.

Olga Skabeyeva, propagandista de top a Kremlinului de la televiziunea Rossia 1, i-a preluat postarea și a prezentat-o în direct, drept argument pentru referendumurile ilegale prin care Rusia a anexat forțat patru regiuni din Ucraina.

Tentativa de manipulare a realității a lui Musk a fost desființată chiar de un comentator la postarea sa pe Twitter, care a prezentat o hartă electorală a Ucrainei și 2019:

This is the 2019 parliamentary election. Green is Zelenskyy's party. Dark blue is the pro-Russia, but not separatist opposition. Zelenskyy ran on a pro-Europe platform. Notice how Kherson and Zaporizhzhia voted for Zelenskyy's party? pic.twitter.com/5E77UIL0M3