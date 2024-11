Miliardarul Elon Musk, colaborator apropiat al lui Donald Trump, ar fi interesat să cumpere compania de televiziune prin cablu MSNBC, care se confruntă cu dificultăți financiare.

MSNBC a fost deținut până acum de este Comcast, un gigant din domeniul industriei comunicațiilor. Compania a anunțat deja că mai multe dintre posturile sale TV pe cablu vor fi reorganizate într-o altă firmă, independentă de Comcast. Cândva, aceste canale erau unele dintre cele mai profitabile active, dar audiențele s-au prăbușit dramatic, mai ales după victoria lui Donald Trump.

Problemele grave de la MSNBC i-au atras atenția lui Donald Trump Jr, vineri, dezvăluie publicația Daily Mail. Fiul președintelui ales al SUA a postat pe rețeaua X un mesaj glumeț: "Hei, Elon Musk... Am cea mai amuzantă idee!"

Donald Trump Jr. a răspuns astfel la o postare care anunța, "în mod incorect" că rețeaua MSNBC este deja de vânzare.

Dar Musk a acceptat imediat această provocare, întrebând "Cât costă?".

Deși dialogul dintre Trump Jr și Musk pare o glumă, jurnaliștii amintesc faptul că, în anul 2017, o discuție similară s-a concretizat prin cumpărarea de către Musk a platformei Twitter. După ce un utilizator de Twitter l-a îndemnat pe Musk să cumpere site-ul, Musk a realizat această achiziție, patru ani mai târziu, pentru 44 de miliarde de dolari, și a impus noua denumire, „X”.

Problemele de la MSNBC coincid cu momentul în care Comcast vrea să se reorganizeze, ceea ce va avea impact inclusiv asupra rețelelor de televiziune prin cablu care au avut cândva un rol central. În prezent, consumatorii își schimbă din ce în ce mai mult abonamentele de televiziune prin cablu, în favoarea platformelor de streaming.

Potrivit unui articol al WSJ, noua afacere de televiziune prin cablu va avea o „structură de proprietate care o oglindește pe cea a Comcast”, dar „va avea nevoie probabil de o scară mai mare pentru a prospera”.

Donald Trump a zis mereu că MSNBC este oficiosul Partidului Democrat, numindu-l chiar „MSDNC” (n.red. DNC, Democratic National Committee, forul de conducere al partidului). Postul a susținut-o public pe Kamala Harris în alegeri.

Potrivit Daily Mail, ideea că MSNBC ar putea ajunge la Elon Musk va terifia cu siguranță jurnaliștii liberali care lucrează acolo

