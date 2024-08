Situația imposibilă în care a ajuns o familie de români după ce s-a mutat la curte. "Copiii au nevoie de părinți liniștiți, nu plini de stres zi de zi"

Mutarea la casă oferă românilor multiple avantaje, cum ar fi un spațiu mai generos, intimitate sporită și posibilitatea de a avea o grădină sau curte proprie. De asemenea, locuitul la casă permite o mai mare autonomie și personalizare a spațiului de locuit.

Pe de altă parte, întreținerea unei case este mai costisitoare și necesită mai mult timp și efort, iar facturile pentru utilități pot fi mai mari. În plus, mutarea la casă, mai ales în zone periferice, poate implica distanțe mai mari față de locul de muncă sau acces redus la transportul public și alte facilități urbane.

Situația devine mai problematică pentru familiile cu copii, iar unii ajung să regrete mutarea.

Este cazul relatat de o româncă pe Facebook. Aceasta caută sfaturi și soluții pentru problemele pe care familia sa le întâmpină. Aceasta s-a mutat la casă anul trecut.

"Investiția în casă gata la cheie a depășit cu mult bugetul nostru"

Complicațiile financiare au apărut de la început, după cum a precizat femeia.

"Suntem într-un impas și aș avea nevoie de voi pentru a vedea lucrurile puțin din afară. Anul trecut ne-am mutat la casă, la 6 km de oraș, eu însărcinată și cu un băiețel foarte energic de 4 ani, plus soțul. Planul era să luăm o a doua mașină, și pentru mine, deși eu nu conduc de teamă, însă am zis că va fi automată etc.

Investiția în casă gata la cheie a depășit cu mult bugetul nostru (peste 15.000 euro) deoarece multe lucruri importante pentru noi nu se încadrau în bugetul oferit (împământare, alei mai late, gresie și faianță calitative etc), am folosit mobila noastră anterioară și am luat doar ce era nevoie pentru bucătărie nou."

"Mereu trebuie să parcurgem minim 10 km dus pentru fiecare drum"

Cheltuielile cu combustibilul au crescut; au ajuns la 1.500 de lei în fiecare lună, a precizat autoarea postării.

"Problema este că în jur nu sunt locuri de joacă, grădinițe sau școli și mereu trebuie să parcurgem minim 10 km dus pentru fiecare drum (Kaufland, ai noștri, grădiniță, loc de joacă, medic etc) ceea ce înseamnă că soțul meu dă peste 1500 lei lunar la combustibil, plus timpul de făcut naveta și aglomerația plus faptul că eu nu pot pleca de acasă fără el. Mi se pare foarte mult că pentru un drum până la Kaufland și înapoi să scot din buzunar peste 60 de lei pentru taxi."

"Mă gândeam să ne mutăm la bloc"

Femeia a mărturisit că deja s-a gândit la mutarea la bloc, însă prețurile o descurajează.

"Un alt lucru este că zona este acoperită de cenușă la fiecare furtună (foarte dese in ultimul an) și nu doar locul unde stăm noi ci pe rază de km, ceea ce înseamnă uși și ferestre închise instant. Anul viitor bebe va începe creșa iar băiețelul școala... soțul va trebui să îi ducă pe ambii, eu lucrez de acasă. Ambii copii au nevoie destul de des la medic având diverse alergii, stăm cu bugetul foarte prost de la lună la lună.

Eu mă gândeam să ne mutăm la bloc, în apropiere de ai noștri și de grădiniță și școala unde mă gândesc să meargă, însă asta ar presupune altă mutare, iar prețul apartamentelor este mare deci automat nu aș mai avea același spațiu și curte pentru băieți. Voi ce ați face, ați merge așa de la lună la lună sau ați prefera să vindeți și să reveniți la bloc? Soțul ar vrea să rămânem aici, eu să ne mutăm. Ne stresează foarte tare cheltuielile ce par să nu se mai termine", a scris aceasta pe grupul Buget de familie.

"Cât sunt mici, puteți să vă mutați înapoi la bloc"

Postarea a strâns sute de comentarii în care membrii grupului s-au referit la experiențele lor.

Cei mai mulți sunt de părere că pentru o familie cu copii ar fi o soluție mai bună viața la bloc.

"Noi am locuit și la casă și la bloc. Avantajele comunității și dezvoltării copiilor, cred că bat cumva necesitatea adultului de spațiu. Fetița a crescut la casă, iar pe la 3 ani, ne-am mutat la bloc. Acum aparține unei comunități, are prieteni, la școală ajunge în 10 minute maxim pe jos... Cât sunt mici, puteți să vă mutați înapoi la bloc, iar după ce ei devin autonomi și pot să folosească transportul în comun singuri, vă mutați la casă. De banii dați pe transport lunar, mergeți în vacanțe, creați amintiri, nu acumulați frustrări. Decizii înțelepte, pentru bunăstarea și liniștea întregii familii!"

Altcineva crede că este mai important pentru copii să crească la casă și o asigură că se pot găsi soluții la problemele care apar.

"Îți spun din propria experiență, m-am născut, am copilărit, am învățat la oraș. Dar pentru copilul meu nu mi-am dorit așa ceva! Viața la țară, la casă, curte este magică pentru copii. Din punctul meu de vedere. Eu zic că, cu o organizare bună o să treci peste. Soțul meu face naveta 100 km în fiecare zi...eu am ales să duc fetița aici în sat la grădi, acum școală. Să știi că și la sat se învață carte. Pentru cumpărături care apar așa după o zi pe altă, soțul se oprește seara în oraș și îi dau lista cu ce ne trebuie. Asta se întâmplă mai rar. De altfel cumpărături fac odată la două săptămâni. În legătură cu locul de joacă pentru copii, eu am preferat să se plimbe pe stradă cu bici, cu role, să stea cu copii după stradă la joacă ...acum vara, până seară târziu...asta în caz că aveți copii pe lângă voi. Mie îmi place copilăria de altădată. Avantaje și dezavantaje sunt și colo și colo."

"Mai presus de curte vs bloc, copiii au nevoie de părinți liniștiți, nu plini de stres zi de zi. Alegeți locul care credeți că vă va aduce liniște."

"Am decis să ne mutăm la oraș, cu tot ceea ce ne trebuia aproape"

"Am fost într-o situație similară. Am cântărit foarte bine ce ne doream și ce era important pentru noi. Timpul este foarte prețios. Cu toate că am avut ocazia să luăm casă la cheie la câțiva km de oraș am decis să ne mutăm la oraș, cu tot ceea ce ne trebuia aproape la bloc. Piață, școli, grădinițe, mijloace de transport în comun. Nu regretăm. Grădinița a fost la 40 de m de apartament, școală este la circa 80 de m. Avem tot ce ne trebuie în jur, piață, multe supermarketuri, librării, parcuri etc.

Nu este o zona centrală. Eu fără carnet. Rezistăm cu brio fără mașină și chiar am renunțat la mașină de câțiva ani."

"Nu m-aș mută la bloc. Organizare maximă că să nu plecați des de acasă. Plecați doar pentru strictul necesar. La dusul/ adusul la școală puteți să vă organizați cu alți vecini/prieteni din zonă."

"M-aș muta înapoi la bloc într-o secundă"

"Fix de asta nu m-am mutat în afară orașului. Nici să stai afară nu poți, înțeleg. Te-ai gândit că de la fumul ăla poate au existat factori de risc cu alergii etc? M-aș muta înapoi la bloc într-o secundă, să fac 2 minute până la școală și grădiniță, să pot rămâne o jumătate de oră cu copiii în parc când îi iau, să nu stau să mă stresez cu cheltuielile. Liniștea și timpul nu ți le dă nimeni înapoi".

"Depinde de tipologia familiei.

Eu nu aș fi dispusă să fac asemenea sacrificii pentru curte. Dar noi suntem activi și prefer să ieșim în weekenduri.

Pe lângă cheltuieli și naveta, casă în afară orașului presupune și mult timp pentru curățenie și mentenanță.

Strict după părerea mea, m-aș muta repede la bloc.

P.S. Dacă veți dori sport sau alte activități extrașcolare, posibil să fiți nevoiți să renunțați din cauza distanței"

"Suntem de aproape 2 ani mutați la țară. Făceam 3 drumuri dus, 3 drumuri întors pe zi, cu copiii la școală. Pentru că a devenit obositor și că au apărut alte nevoi pentru copii (cel mare trebuie să facă meditații, cel mic vrea sport...), am decis să ne mutăm în chirie. Într-un apartament mai micuț. Și venim regulat la țară, că avem păsări, câini...

Cât dăm pe navetă, o să dăm pe chirie."

"Practic soțul tău este taximetrist"

Cineva se referă și la situația complicată a soțului femeii.

"Practic soțul tău este taximetrist, fumul va forțează să stați mai mult în casă, du-te du copii adu copii ce viață este această? Parcuri sunt în oraș la 5 minute școală la fel. Cred că decizia e simplă."

"Sunt de aceeași părere ca și ceilalți. Și noi ne-am mutat la casă, însă noi facem 2 ore dimineață până la locul de muncă din oraș, însă nu am renunța la casă în favoarea unui apartament. Gândiți-vă la copii dvs, poate vă este dificil din cauza distanței însă în restul timpului pe care îl petrec acasă au parte de spațiu verde, mișcare în aer liber, implicit mai multe activități și libertate. N-are rost să vă mai spun că puteți face și cumpărăturile online, că să mai reduceți din plata transportului iar pentru alte probleme soluții se vor găsi mereu..."

