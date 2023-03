Familia care s-a mutat la țară după 17 ani petrecuți în Elveția: "Una din cele mai bune decizii luate în viața noastră" FOTO

Mulți români visează să aibă o casă la țară, în timp ce unii au făcut deja pasul, fie că au cumpărat una gata construită sau au ridicat-o de la 0.

Sunt familii care au renunțat la viața de la bloc pentru cea de la țară. Aproape toți sunt de acord că schimbarea nu este la fel de idilică după cum și-o imaginau și implică multă muncă. Totuși, majoritatea consideră că au ales corect.

Este și concluzia unei românce după 4 ani de când s-a mutat din Elveția în Urziceni, după cum a relatat pe Facebook.

"După aproape 4 ani de când ne-am mutat la țară vreau să vă spun că a fost una din cele mai bune decizii luate în viața noastră. După 17 ani de străinătate viața fără ceas este o viață fără stres", a scris femeia pe grupul Mutat la țară - viața fără ceas.

"Nu am uitat de unde am plecat"

Postarea a strâns peste 4.000 de aprecieri și sute de comentarii în care femeia este felicitată.

"Foarte frumos ceea ce ați realizat, felicitări! Este cam mare trecerea de la Elveția la Urziceni, v-ați obișnuit cu schimbarea, cu peisajul ialomițean?"

"Aici am crescut și nu am uitat de unde am plecat", a răspuns autoarea postării.

"Este într-adevăr o viață fără stres, dacă reușești să întreții tot ce ai făcut, oricum îți trebuie un venit măricel, să faci față tuturor cheltuielilor! Vă doresc succes, e superbă locația!

"Dacă stai la țară și muncești și ești gospodar, cheltuielile sunt foarte mici, îți trebuie bani doar de o butelie, un ulei un zahăr etc. Doar ce nu poți produce singur. Carne, ouă, brânză, legume, fructe, verdețuri, dacă ești gospodar le ai pe cârca ta", a precizat autoarea postării.

"Am prieteni în județul Hunedoara care trăiesc cu exact cât le este de nevoie. Cu cât dorim mai mult, cu atât viața ne va fi mai grea. Este doar o alegere."

"Totul este atât de curat și de îngrijit!"

"Și eu am renăscut din momentul reîntoarcerii mele"

"Se vede că de cum ați venit ați muncit fără pauză și cu spor!"

"Gospodari fără pereche! Să stăpâniți sănătoși bucățica de rai!"

"Felicitări, și eu am renăscut din momentul reîntoarcerii mele în locul unde am văzut lumina zilei."

"Felicitări și spor în toate vă doresc, însă pentru cei care nu prea știu "cu ce se mănâncă" viața la țară, vă spun eu: fără o sursă de venit cât de cât bunicică, viața la țară tot frumoasă e dacă știm să ne mulțumim cu ce avem, dar să nu vă imaginați că e ușoară sau totul roz. Vă doresc tot binele din lume și spor în tot cea ce faceți."

"Cum vă întrețineți în România?"

"La fel și eu, după 18 ani străinătate și 30 la oraș!"

"Vreau să te întreb ceva, cum va întrețineți în România? Am văzut că sunteți tineri, noi un pic și ieșim la pensie."

"Ne ocupăm cu agricultură, animale, păsări", a răspuns femeia.

"Facturile se pot achita din viață fără ceas?"

"Da se poate, noi dăm ordine, noi executăm, eu patron, eu muncitor."

"Încă un pic și ne mutăm definitiv și noi!"

"Eu cred că sacrificiul pe care l-ați făcut cu 17 ani departe de casă nu a fost în zadar. Dacă sunteți mulțumiți și va simțiți împliniți este minunat. Să fiți sănătoși să mergeți mai departe!"

"Și eu am 17 ani, soțul are 22 ani de străinătate, casă deja am cumpărat în țară, încă un pic și ne mutăm definitiv și noi!"

"Foarte frumos, nu ați stat degeaba în străinătate, aveți o gospodărie deosebită, să fiți sănătoși!"

"Mi-nu-nat! Asta pot face doar oamenii harnici, sănătoși, iubitori de frumos și de țară! Felicitări pentru tot ce ați realizat! Sănătate va doresc pentru a va putea bucură de toate aceste realizări!"

"Și noi ne pregătim, acum doi ani am cumpărat casă, mai avem un pic și ne mutăm!"

"Și eu m-am mutat la țară de 3 ani, însă dacă nu aș face serviciu nu m-aș descurca financiar. Să vă dau un exemplu: am o livadă de 17 ari, compusă din 350 pomi, majoritatea mere (diverse sortimente, unele foarte valoroase).

Livada am cumpărat-o împreună cu casa. Este o minunăție de livadă, are 4-5 ani, este pusă pe spalieri, cu picurător la fiecare pom, cu producție intensivă. Producția anuală de mere, aproximativ 3-4 tone. Ca să o întrețin aloc cam 2000-3000 lei/an cu curățarea, stropirea, tuns iarbă și strânsul toamna.

Nu am găsit posibilitatea de a comercializa întreaga cantitate, așa că am vândut aproape nesemnificativ și am făcut o țuică bună. Deci per total, fiindcă nu am găsit desfacere bună, eu cu livada ies doar în pierdere. Deci traiul la țară doar din ce produci este destul de greu, dacă nu aș avea surse de venituri și unde mai pui că o zi de muncă este cam 200-250 lei și cu masă, cum ai da-o nu prea ieși ca să te întreții."

