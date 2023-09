Ofertă pentru românii care ar vrea să se mute la țară, dar mai au îndoieli: "Avem câteva gospodării unde puteți experimenta pe viu"

Mulți români visează să renunțe la viața de la oraș pentru una la țară. O parte dintre cei care fac pasul își dau seama că situația nu este atât de idilică pe cât și-o imaginau când locuiau la bloc, iar în realitate la mijloc se află multă muncă și situații neprevăzute.

Este motivul pentru care un român anunță că pune la dispoziție câteva gospodării pentru cei care doresc să experimenteze înainte să ia o decizie, după cum a scris într-o postare pe Facebook.

"Mutat la țară experimental"

"Dacă perspectiva de a vă muta la țară definitiv nu e foarte definită, avem câteva gospodării pe Valea Buzăului unde puteți experimenta (!) pe viu provocările de a locui într-o căsuță mai mult sau mai puțin izolată sau veche.

Să experimentați vecinătatea.

Să experimentați mirosurile gospodăriilor vecine mai apropiate sau mai îndepărtate.

Să explorați zona și diferite comunități - unde pas cu pas poate să va găsiți o proprietate care să devină a voastră."

"Să construim împreună o comunitate în care să îmbătrânim"

"Planul nu e să luăm chirie (!) ci să ajutăm oameni doritori să “populeze” Plaiul Bâscilor - un areal pe valea Buzăului unde să construim împreună o comunitate în care să îmbătrânim având pregătite cât mai multe lucruri bune.

Avem câteva căsuțe vechi -și puteți experimenta (nu foarte accesibil, apă e la

fântână, casă veche/ nimic nu e drept,) folosiți ocazia să puneți pe hârtie un inventar de lucruri necesare."

"Buletin și minimă garanție pentru consum electricitate"

LATER EDIT:

Am văzut mai multe comentarii scurte în care se solicită detalii.

1. Avem căsuța din poză.

2. E la 400 m de stradă auto/ stație de autobuz de la B / 3 km de stație CFR Gură Bascii

3. Există pat/ aragaz/ frigider.

4. Nu există apă curentă (!) fie colectăm apă de ploaie fie cărăm cu căruță de la gârlă.

5. Apă de băut - fie de la fântână/ izvor/magazin (4-500m).

6. Fiecare își aduce cele necesare (lenjerii/ prosoape/ papuci).

7. “Baia” - la lighean cu apă încălzită la sobă.

8. Lemne se găsesc uscături din livada sau se cumpără (se taie sau plătiți pe cineva pentru asta).

9. Toaletă - în cămară, cu apă de ploaie cu găleată.

10. Dacă sunt mai mulți doritori - facem programe de 2 săptămâni (sau mai mult dacă avem mai multe afinități sau vreți să va implicați în activități - renovări/ cules/ plantat/ etc).

Este imposibil să răspundem punctual fiecărui comentariu.

Buletin și minimă garanție pentru consum electricitate (în rest ne asumăm să oferim experiență gratuită dar ne rezervăm dreptul de a ne selecta musafirii).

Scopul e să încercați și dacă ne împrietenim, să va ajutăm să va găsiți ceva în zona și să creștem organic comunitatea.

Dacă mai apar informații la care nu ne-am gândit, vom completă postarea.

ATENȚIE - toamna târziu și iarna…e cel mai greu la țară! Frig, gri, e mai bine să știți în ce “vă băgați”.

Dați un google despre Plaiul Bâscilor", a scris acesta pe grupul Mutat la țară- viața fără ceas.

"Am cheltuit peste 100.000 euro ca să avem tot ce trebuie. Și vrem să renunțăm"

În comentarii, mai mulți membri ai grupului cred că ideea este bună. Unii se referă la experiențele personale.

"Am încercat așa ceva datorită panicii din pandemie. Am cumpărat casă la roșu, la 45 min de București. Am cheltuit peste 100.000 euro ca să avem tot ce trebuie. Și vrem să renunțăm. La țară la 8 dimineața mulți servesc cafea și bere/ cavadoro. La țară poliția și primarul sunt rude cu toată lumea. La țară se ard gunoaiele și se ard plasticele ori se aruncă pe câmp. Tot la țară în loc de aer curat ai miros de rahat de porci în propria curte și nu poți face nimic în privința asta. Recomand să vă gândiți de mai multe ori înainte să faceți că mine."