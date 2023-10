Beton măcinat la o săptămână de la terminarea lucrării: „Meseriașii ne-au reproșat că nu am udat cum trebuie”

Proprietarul unei case de la țară a cerut sprijinul comunității Mutați la țară - Viața fără ceas după ce betonul turnat de o echipă de meseriași a început să se macine la o săptămână de la terminarea lucrării.

„Bună dimineața, tuturor! Am mare nevoie de niște soluții pentru următoarea problemă. Acum o săptămână am avut meșteri pe bătătură pentru a reface câteva trotuare. În urma lor, au lăsat acest dezastru. Deja se macină tot ceea ce au turnat. Investiția a fost destul de costisitoare. Ne-au reproșat faptul că nu am udat trotuarele cum trebuie după ce au plecat dumnealor și că nu sunt ei responsabili pentru calitatea lucrării. Cum am putea "repara", astfel încât să reziste mult și bine? Vă mulțumesc pentru eventualele sfaturi și recomandări!”, a scris autoarea postării.

Comentariile nu au întârziat să apară. „Se vede clar că nu e suficient amestecat nisipul cu ciment, poate chiar s-au zgârcit la ciment”, a scris un membru al grupului. „Dacă nu e crăpat, ce se vede acolo nu e de la udat. Din păcate sunt mulți impostori în construcții, așa-ziși meseriași care s-au saturat de carat cu cârca, iau lucrări în privat și păcălesc oameni”, a scris altcineva.

„Mai mult nisip decât ciment! Spargi si refaci tot. Altfel, după prima iarnă poți să aduni aleea cu mătura. Cine îți spune că poți să repari cu strat de „zeamă de ciment” ăla e alt meșter Dorel”, a scris un alt comentator.

„Au furat sacii de ciment cum făceau meșterii mei? La ora 10 dimineața ei folosiseră deja 9 saci. Când i-am întrebat unde sunt ambalajele mi-au zis că le-au dat foc. Serios?!? Focul dacă e să-l pornești, o faci când termini munca, nu când o pornești. Bineînțeles că eu plătesc salubritatea, nu era nici un motiv să dea foc la ambalaje”, a scris altcineva.

