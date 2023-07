Festival dedicat oamenilor mutați de la oraș la sat: „Muzică live, fără boxe. Nu ne putem aduna în păduri sau pe drumuri la întâmplare”

Andy Hertz, fondatorul grupului de Facebook Mutați la țată - Viața fără ceas, cea mai importantă comunitate online de oameni din mediul rural (peste 270.000 de membri), a anunțat că intenționează să organizeze un festival dedicat oamenilor mutați la țară. Andy Hertz a cerut sfatul comunității pentru organizarea evenimentului în condiții cât mai bune.

„Ce ziceți de luna septembrie? Ce ați vrea să găsiți la festival? Unde să fie? Eu îl văd desfășurat într-un weekend, cu loc de corturi și parcare imensă, foc de tabără, târg de case, joburi, produse și semințe, muzică live fără boxe, teatru, povești și mâncare bună. Locația ar trebui să fie în centrul țării.

Nu uitați că 1% din grup astăzi înseamnă 2700 de oameni, care au copii, familii sau prieteni pe care îi pot aduce cu ei. Doar 1% și am fi câte mii bune de oameni. Și trebuie să fie legal, nu ne putem aduna în păduri sau pe drumuri la întâmplare. E nevoie de următoarele: acces auto, ambulanță, jandarmerie, sursă de apă potabilă, wc-uri și dușuri, loc de corturi, loc de târg, parcare mare, tomberoane, etc. Ce idei aveți? Și ce soluții?”, i-a provocat Andy Hertz pe membrii comunității.

„Zic ca e nevoie de o administratie locala care sa sustina evenimentul, de un loc mai retras, de o zona cu potential gastro si de cazare si de o zona centrala pentru accesul tuturor zonelor. Cred ca Vama Buzaului ar fi exact ce e nevoie, pot discuta cu Primarul sa vad daca el vede fezabila editia din acest an, ce ar implica in linii mari ca si pasi de urmat si ce buget ar fi necesar. Vama e la 45 km de Brasov, e un loc mirific, are Gastro local si spatii de cazare”, a fost una dintre propuneri.

„Idee: la Ciugud, Alba. Cea mai gospodărită localitate rurală, campioană la investiții din fonduri europene. Nu știu dacă ar avea spațiu, dar cred ca primarul Ciugudului ar fi un super partener pt un asa eveniment”, a propus altcineva.

„Cred ca e prea din scurt. Si eu sunt de parere ca organizarea dureaza luni de zile si ca trebuie facuta in parteneriat cu o administratie locala. Cred ca mai bine se incepe de anul acesta cu planificarea pentru anul viitor”, a intervenit altcineva.

