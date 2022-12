Sacrificiile pe care la fac românii pentru a construi o casă: "Te vei uita la banii dați pe un pachet de țigări și în locul lui vei cumpăra un sac de ciment"

Mulți români și-au cumpărat în ultimii ani o casă la țară sau au construit una. Unii locuiesc acolo doar în vacanțe și weekenduri, alții au făcut schimbări radicale și au renunțat la viața de la oraș.

Construcția unei case nu este o misiune ușor de dus la capăt, mai ales că în ultima perioadă toate prețurile au crescut iar calculele se îndepărtează de cele inițiale.

Un român a mărturisit într-o postare pe Facebook câte sacrificii stau în spatele unui astfel de vis.

"Mereu intervine neprevăzutul"

"Puțini vorbesc de sacrificiile făcute la o casă, și sunt.... sunt câteodată al naibii de multe.

Cineva îmi spunea odată demult: dacă fumezi, când te apuci de casă, te vei uita la banii dați pe un pachet de țigări și în locul lui vei cumpăra un sac de ciment. Am râs, bineînțeles, pe atunci, cine să creadă asta că așa o fi, vorbe, vorbe goale spuneam, viciul e mai tare ca sacul tău.

Și uite că am ajuns și acolo, acum cumpăr găleata de tutun să-mi ajungă 2 luni, că prefer să iau materiale la casă să o văd gata. Hmmm, cam ciudat, nu?

Aș mai putea spune multe: vacanțe amânate, haine doar strictul și ieșirile în oraș s-au rărit, bani în buzunar sunt, dar zboară rapid, că na, mereu intervine neprevăzutul și mai trebuie un cui, o unealtă, o scândură, un leat.

Însă ce am învățat e că mulți oameni vorbesc ușor, dar nimeni nu știe câte sacrificii faci să îți vezi visul împlinit, câte zile lucrezi chiar și la bec și seara abia dacă mai poți și te pui în pat frânt și adormi, iar dimineața o iei iar de la capăt.

De multe ori acest vis de a avea o casă și liniște se lasă și cu certuri între iubiți și unii chiar ajung să se despartă și să vândă la final, și ce să mai spun de prieteni, de neamuri care dispar ca prin minune și nu te mai caută decât la final, și atunci va fi ultima oară că na, invidia intră în ei că tu, tu ai putut, dar ei nu.

Am învățat în acest timp să spun NU, am învățat să-mi duc la capăt visul, indiferent cine va rămâne lângă mine, am învățat să ajut și să nu aștept, fiindcă atunci când aștepți vei rămâne de multe ori dezamăgit, am învățat că o pâine e mai bună cu slănină, în liniște, decât o bucată de carne friptă, cu reproșuri, am învățat să îmi rânduiesc și să fiu mai atent cu banii, am învățat să vorbesc strict ce trebuie și la subiect, am învățat că o casă te schimbă.

Și toate acestea datorită unui vis, o casă, o lume plină de invidie, am ajuns să FIU SCHIMBAT... DAR SĂ MĂ BUCUR CĂ FIECARE CĂRĂMIDĂ PUSĂ, FIECARE CUI BĂTUT, FIECARE ETAPĂ CE SE TERMINĂ E VISUL MEU FĂCUT CU SACRIFICIU...", a scris acesta pe grupul Mutat la țară - viața fără ceas.

"Nimic nu se compară cu satisfacția"

Și alții confirmă sacrificiile pe care le-au făcut pentru a avea o casă.

"Știu exact cum e, cu cimentul, cuiul, uneltele, de multe ori îmi văd soția când ajung acasă să dorm, dimineața muncă pentru alții, după masă muncă pentru noi, dacă avem posibilitatea dormim lângă casă neterminată în rulotă."

"Foarte adevărat tot ce ați scris! Sunt de aceeași părere! Construirea unei case implică multe sacrificii și foarte multă muncă, însă rezultatul final va fi pe măsura muncii depuse! Vă doresc numai bine! Să aveți putere de muncă și sănătate să puteți realiza tot ce v-ați propus!"

"Majoritatea preferă credit și sunt vânduți pe viață. Nu e ușoară calea asta, dar e mai sigură, am trecut și eu prin asta."

"Da, o casă te schimbă! Te face să prețuiești fiecare clipă, fiecare bănuț, deoarece casa ta este numai a TA, în mortar se află visul tău, transpirația ta, și mai apoi te vei bucura de liniștea casei tale!"

"Am învățat între timp vreo patru, cinci meserii"

"Fiindcă stau într-un sat de pe șoseaua de centură a unui oraș, odată, venind de la muncă coborând din maxi-taxi, am văzut un camion oprit în parcare la un magazin. Printr-o găurică de la oblon, îi curgea nisip. I se făcuse acolo în spate o grămadă de o roabă. Am dat fuga acasă, am luat-o, la fel și un făraș. Am adunat și cu pumnul nisipul de pe jos că-mi mai trebuia exact atât ca să termin de dat doi mp de zid de chirpici ca să-l acopăr. Am adunat și cuie strâmbe, ruginite de pe drum, și bucăți de sârmă, am cărat bucăți de fier beton cu cârca de la punctele de colectare, ca să nu mai spun că am învățat între timp vreo patru, cinci meserii."

"Chiar dacă există multe sacrificii, nimic nu se compară cu satisfacția și bucuria că trăiești un vis împlinit. Într-adevar că sunt puțini care se bucură cu noi, dar aceia chiar nu contează."

"Mare dreptate în tot ceea ce ați spus, trăite și de mine în totalitate, până și partea cu invidia rudelor am trăit-o, până la terminarea casei ușor, ușor nu a mai venit niciunul, trec prin fața porții și nu opresc nici când ne văd la poartă."

"Câtă dreptate, cât adevăr, și noi am făcut acest pas în urmă cu 7 ani și de atunci am avut doar două concedii."

"Știu, am trecut prin toate aceste trăiri, de prieteni nu mai zic, acum îi avem pe vecini, alții doar întreabă mirați da' ce mai faci acum? Te bucuri când cumperi o casă, dar când pe un teren gol o faci tu cu mâinile tale este ca încă un copil căruia i-ai dat viața."

"Mă regăsesc în orice cuvânt spus de Dumneavoastră, am început de la zero, tineri. Astăzi casa mă îmbracă și mă protejează, mă vindecă, mă susține, mă încurajează. Totul îmi este scump. Cele mai simple lucruri par o avere. Să vă bucurăți de ea, numai prin muncă prețuim ce avem. Păcat că tinerii de azi vor tot și dintr-o dată. Știu prețul a tot, dar valoarea a nimic."

"Noi știm ce înseamnă să repari o casă veche și destul de deteriorată. Multe îmi sunt cunoscute din ce ați zis. Cheltuieli multe, probleme neprevăzute cu cheltuieli neprevăzute, certuri nu puține, întrebarea dacă mai are rost.... Dar la final cred că o să fie bine. Și da, contează satisfacția că ai făcut ceva."