Mutu a dezvăluit de ce n-a ajuns selecționerul României! Ce s-a întâmplat după ce își dăduse acceptul

Naționala României trece printr-un moment dificil sub comanda lui Edi Iordănescu, care a obținut o singură victorie în șapte partide.

Alegerea lui Iordănescu ca selecționer a fost o decizie luată de FRF, după negocieri intense cu alți antrenori, între care și Adrian Mutu. Acesta a dezvăluit că el își dăduse acordul să preia naționala, dar că lucrurile nu s-au concretizat.

„Să schimbăm antrenorii acum… pe cine am putea aduce şi să luăm totul de la început? Eu am fost, sunt la Rapid şi sunt fericit.Sincer nu a fost o decizie de-a mea. Eu acceptasem, bineînţeles. Nu că nu am acceptat, pentru că este o onoare. A fost o decizie a Federaţiei!„, a declarat Adi Mutu la Antena 1.

Mutu a fost selecționerul naționalei de tineret, pe care a calificat-o la Campionatul European.

