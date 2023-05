Mutu vorbește despre relația cu a treia lui soție: "Dragostea aia cu foc, când pe oriunde o prinzi, o rupi"

Recunoscut ca un cuceritor de inimi consacrat, Adrian Mutu se află la a treia căsătorie, fiind acum într-o relație legală cu Sandra, femeia mai mică cu 15 ani decât el.

Antrenorul Rapidului spune că, după căsniciile cu Alexandra Dinu și Consuelo Matos, acums e simte cu adevărat fericit.

„Am o relație cu Sandra de 10 ani, suntem căsătoriți de 8. Dragostea adevărată e eternă, două persoane, atunci când se iubesc cu adevărat, nu poți să și urăști. Dragostea aia cu foc, când pe oriunde o prinzi, o rupi? Nu știu cât durează, nu am stat să mă gândesc. Din punctul ăsta de vedere, eu cred că sunt ok și în momentul de față. Normal că intervine obișnuința. Bine, nici nu aș vrea să trăiesc tot timpul butterfly-ul ăla. Toți, cu cât înaintăm în vârstă, ar trebuie să ne gândim, tot ce am simțit noi când eram mici, toate astea, gata, am fost acolo. Dragostea dintre mine și soția mea e mult mai profundă, și la nivel mental”, a spus Adrian Mutu în cadrul podcastului „Da Bravo!”.

Adrian Mutu are patru copii, un băiat cu Alexandra Dinu, două fete cu Consuelo și un băiat cu Sandra.