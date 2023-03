Ce a pățit Adrian Mutu după victoria Rapidului de la Botoșani

Echipa Rapid Bucureşti a învins miercuri, în deplasare, scor 2-1, formaţia FC Botoşani, într-un meci din etapa a 28-a a Superligii. Golul victoriei a fost marcat de fundaşul Dragoş Grigore, din foarfecă, în minutul 90+4.

„Am trecut de la agonie la extaz într-un minut! Mă bucur că am câştigat acest meci, pe un teren greu, cu o echipă puternică. La 1-1 eram un pic frustrat, e normal când ţi se întâmplă în ultimul minut, dar speranţa moare ultima şi e bine că am înscris şi am câştigat. Papeau e bine, el a fost călcat pe picior, dar a intrat bine în meci, a ţinut mingea, a dat pasă la golul doi. Să vedem ce va mai fi, la asta lucrăm, să rămânem acolo sus”, a declarat Adrian Mutu, după meci, într-o conferință de presă fulger, care a durat doar 36 de secunde.

Mutu a fost așteptat de numai doi jurnaliști în sala de conferințe, care n-au avut nicio întrebare pentru el, așa că antrenorul Rapidului s-a sculat și a plecat.

