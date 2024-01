Un fost coleg de națională dă de pământ cu Adrian Mutu: "Zero! Să-și vadă lungul nasului!"

Adrian Mutu este noul antrenor al celor de la CFR Cluj, dar nu toată lumea vede cu ochi bună această mutare făcută de fosta campioană a României.

Alin Stoica, fost coleg de generație cu Mutu, la echipa națională, crede că fostul internațional mai are mult până să ajungă un antrenor de succes.

„Vorbește Mutu de Dorinel Munteanu… Mutu are trofee ca jucător? Ca antrenor are vreun trofeu? E trist că vorbește de Dorinel Munteanu, care are trofeu ca antrenor. Nu are dreptul să vorbească! E o vorbă: «Campionii nu sunt invidioși». El e invidios pe Dorinel Munteanu. Eu dacă aș vrea să fiu antrenor aș fi ca Dorinel Munteanu.

Păi Mutu ce loc a avut la Rapid? Cinci. Mutu trebuie să tacă! Asta mă doare pe mine. Că vorbește Mutu de campioni. Vorbim de cum face Dorinel Munteanu antrenamente… Mutu? Zero trofee. Dorinel Munteanu? Campion. Mutule, ai dat goluri degeaba! Degeaba. Nu are un trofeu.

Ca antrenor, i-a păcălit pe ăia pe la Voluntari și pe la Rapid. Cum se poate vorbi de Dorinel Munteanu? Și MM Stoica ăla de la FCSB. Nu vă e rușine? Voi în România văd că judecați campionii ca Dorinel Munteanu și sunteți zero!

Mutu, ca antrenor are zero trofee! Ca jucător are zero trofee! Mutu trebuie să-și vadă de lungul nasului. Mutu nu trebuie să vorbească de campioni„, a spus Alin Stoica pentru sport.ro.