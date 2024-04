Adrian Mutu spune tot despre plecarea de la CFR Cluj: "Cu el nu mai am ce vorbi"

Adrian Mutu a dezvăluit dup[ demisia sa de la CFR Cluj că nu mai vrea să îl vadă niciodată pe fotbalistul grec Panagiotis Tachtsidis care a făcut un gest total lipsit de profesionalism ]n e;ecul dur cu Corvinul de la care i s-a tras lui Mutu plecarea.

"Am intrat cu ei spre vestiare, dar am trecut pe lângă vestiar, nu am stat cu ei. Nu puteam să vorbesc, nu era cazul. Eram prea dezamăgit, decât să vorbească gura fără mine mai bine am lăsat să treacă seara. Cu Tachtsidis nu mai vreau să mă întâlnesc niciodată!

Un jucător la 33 de ani face greșeala aia după ce am discutat trei zile despre asta... Nu a făcut-o voit, dar atunci când vorbești cu un astfel de jucător să aibă un anumit comportament, să tragă echipa după el, nu mai sunt multe de vorbit", a declarat Mutu, conform Fanatik.