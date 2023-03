Mutu le pregătește o surpriză rapidiștilor. Ce se va întâmpla diseară, pe Giulești

Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid Bucureşti, Adrian Mutu, a anunţat că mijlocaşul francez Hervin Ongenda, transferat la 15 februarie, ar putea debuta la formaţia giuleşteană în partida cu FC Hermannstadt de sâmbătă seara.

"FC Hermannstadt are un antrenor care ştie ce înseamnă spiritul Rapidului (n.r. - Marius Măldărăşanu). Aşa că ne aşteptăm la un meci de luptă, un meci complicat din punct de vedere fizic pentru că venim după o deplasare grea la Botoşani. Sperăm să dăm totul şi să reuşim să câştigăm mâine seară. La Botoşani am câştigat pe un teren greu, acolo unde foarte puţine echipe s-au impus. Noi avem un grup mare, aşa că vor fi şi schimbări în echipa de mâine. Sperăm să joace bine cei care vor intra. Ongenda este cu noi în lot, el ar putea juca mâine. Se poate şi să joace în acelaşi timp cu Ioniţă, depinde de strategie... vom vedea mâine. De asemenea, revine în lot pentru partida de mâine şi Kait, deci avem un grup destul de bun", a spus Mutu.

"Nu e bine că Hermannstadt nu a mai câştigat de şapte partide. Vă daţi seama cu ce ambiţii vor veni să joace pe Giuleşti pentru a scoate un rezultat bun. Mai avem meciul de mâine cu Hermannstadt şi după aceea practic începe play-off-ul, pentru că în ultima etapă (n.r. - a sezonului regulat) jucăm cu Farul. Deci noi nu o să avem 10, ci 11 meciuri grele. Suntem pregătiţi, nu avem ce să facem. Cred că va fi un play-off puternic, interesant pentru toată lumea, sper să reuşim să facem spectacol", a adăugat antrenorul.

Mutu susţine că ocuparea unui loc care să permită participarea în cupele europene este mai mult o ambiţie decât un obiectiv.

"Un loc de cupă europeană e mai mult o ambiţie a mea, a echipei de a termina cât mai sus. Nu cred că e un antrenor sau jucător care intră în play-off şi nu-şi doreşte să urce cât mai sus. Nu ştiu dacă să îl luăm ca pe un obiectiv, dar e o ambiţie a noastră", a menţionat el.

Adrian Mutu susţine că este un antrenor mult mai experimentat după un an petrecut la Rapid.

"Cu siguranţă nu mai sunt antrenorul care eram acum un an când am venit la Rapid. A trecut un an peste mine şi nu e uşor la Rapid, un club unde presiunea e constantă. Am învăţat multe, experienţa e mult mai mare. În 42 de meciuri să obţii 24 de victorii şi 9 egaluri cred că spune totul despre anul meu la Rapid. Bineînţeles că tot timpul e loc de mai bine, învăţ zi de zi şi încerc să fac tot ce e mai bun pentru acest club. Sper să mergem la fel de bine şi chiar mai bine de acum înainte", a explicat el.

Tehnicianul este de părere că sistemul VAR din România are nevoie de un update.

"Au fost multe probleme de arbitraj de-a lungul acestui sezon şi cred că ar trebui să facă un update la VAR, să fie mai multe camere, mai multe unghiuri, deci un sistem mult mai performant. Ar ajuta mai mult arbitrii, ei acum 12 unghiuri din care văd o fază, faţă de 20 sau 24 câte au cei din alte ţări. Deci ar trebui un update. Bineînţeles că un antrenor e frustrat, cum am fost şi eu la Mioveni, când nu am înţeles anumite decizii. Când vezi că dintr-o greşeală se duce toată munca ta, nu este OK", a precizat Mutu.

Echipa de fotbal FC Rapid întâlneşte formaţia FC Hermannstadt, sâmbătă, de la oara 20:00, pe Stadionul Giuleşti din Capitală, într-o partidă contând pentru etapa a 29-a a Superligii.

