Mutu a oferit imaginea zilei în Giulești! Ce a făcut după victoria cu FCSB FOTO

Adrian Mutu a obținut cea mai mare victorie din cariera sa la o echipă de club, reușind să învingă cu Rapid pe FCSB, scor 2-0, la primul meci disputat de echipa sa, în acest sezon, în Giulești.

“Nu am de ce să mă plâng. Sunt foarte mulţumit de atitudinea jucătorilor. A fost un meci greu, au muncit şi e o victorie meritată. Cred că da, e cea mai importantă victorie, e un meci care contează foarte mult pentru noi. Voiam doar să facem suporterii fericiţi şi ne bucurăm că am reuşit acest lucru. O victorie meritată pe deplin. Ne mai trebuie un atacant. Mai trebuie întăriri, pentru că şi astăzi pe bancă aveam trei copii de 18 ani. În jocuri ca acesta ai nevoie de jucători cu experienţă. Toţi jucătorii au intrat bine, motivaţi, conectaţi. A fost o victorie muncită, mă bucur că n-am luat gol. Înainte de meci mi-a spus Săpunaru că dă gol, dar cu capul, nu cu piciorul. Mă bucur pentru el şi pentru echipă. Am avut o discuţie cu el în timpul săptămânii, i-am spus să nu uite că e căpitanul nostru şi că trebuie să gestioneze aceste sentimente. Nu ne gândim la lupta pentru titlu. E o victorie mare, dar de marţi ne gândim la următorul meci, cu Universitatea Craiova”, a spus Mutu după meci.

La finalul meciului, Mutu a oferit imaginea zilei, aruncându-și în sus fiul cel mic, pe Thiago, care a urmărit meciul din tribune.

