Mesajul lui Mutu de la instalarea în Azerbaidjan. Cum i-a "periat" pe fanii lui Nefchi Baku

Adrian Mutu va antrena in Azerbaidjan

Adrian Mutu a fost instalat antrenor în Azerbaidjan, la Nefchi Baku, la două zile după ce și-a dat demisia de la Rapid.

Mutu îi ia locul lui Reghecampf și a transmis un mesaj, prin care încearcă să se punîbine cu suporterii încă din start.

"Sunt onorat să fiu numit antrenor principal la Neftchi. Acesta este cel mai mare club din Azerbaidjan, cu cei mai mari și mai pasionați fani din Azerbaidjan. Fanii lui Neftchi sunt renumiți în Europa pentru pasiunea și loialitatea lor și sper să creez o legătură bună cu ei, pentru că, în cele din urmă, ei sunt cei care mențin mereu viu spiritul unei echipe.

Scopul meu este să readuc Neftchi în locul pe care îl merită - să domine în Azerbaidjan și să reprezinte Azerbaidjanul în Europa cu mândrie și onoare.

Neftchi are un proiect uriaș, care include, printre altele, restructurarea clubului și modernizarea acestuia în conformitate cu conceptul unui club de fotbal european modern. Am fost impresionat de acest proiect în timpul conversațiilor mele cu conducerea clubului, care are o viziune asupra modului în care să conducă reformele.

Știu că situația actuală îi afectează pe fanii noștri și comunitatea Neftchi. Astfel, ne doare și pe noi. Îmi voi folosi toate cunoștințele, experiența, expertiza pentru a schimba această situație și pentru a-i face fericiți pe fanii noștri. Neftchi este destinat gloriei și, mai devreme sau mai târziu, Neftchi va face lucruri mari în Europa. Acesta este destinul nostru. Și sunt încântat că am o astfel de oportunitate de a încerca să o fac cât mai curând.

Cu toate acestea, înțelegem, că este un proces, este nevoie de ceva timp. Dar abia aștept să încep să lucrez cu echipa și să încerc să o îmbunătățesc", a transmis Mutu.

