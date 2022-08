Lider în campionat, Mutu anunță care este obiectivul Rapidului în acest sezon

Rapid a învins, sâmbătă seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (1-0), echipa FC Argeş, într-un meci din etapa a patra a Superligii și este lider în campionat.

Adrian Mutu a fost mulţumit de jocul echipei sale în meciul cu FC Argeş, dar nu se gândeşte la titlu.

”A fost un meci dificil, mai ales în prima repriză. Am avut şi puţin noroc, un portar bun – cel mai bun portar din ţară. Mă bucur mult pentru Sefer, avea nevoie de aceste goluri, pentru moralul lui. El trebuie însă să tragă mai mult la poartă! Per ansamblu a fost un meci bun pentru noi, am făcut şi puţin spectacol. La cartonaşul roşu, Grigore a luat decizia corectă şi l-a oprit pe Işfan, care putea deveni periculos. Chiar dacă acum suntem lideri, obiectivul nostru principal rămâne play-off-ul şi vrem să-l atingem. Nu vrem să ne facem iluzii pentru titlu, momentan sperăm să scoatem maxim din acest campionat”, a declarat Adrian Mutu după meci.

