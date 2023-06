Mutu, oripilat de ce a văzut la meciul Kosovo -România: "Nu credeam că mai există așa ceva în 2023"

Naţionala României a întâlnit, la Priştina, reprezentativa statului Kosovo, în preliminariile Euro 2024.

Meciul s-a încheiat la egalitate, 0-0, dar Kosovo a avut cele mai mari ocazii ale meciului, marcând inclusiv un gol care a fost anulat de VAR după câteva minute.

„Nu am reușit pe faza ofensivă să facem prea multe. Ne-am lăsat dominați, poate și voit. Am mers pe cartea contraatacului, care ne-a adus câteva situații periculoase. A fost terenul greu, nu îmi vine să cred că în 2023 mai există o echipă națională care poate juca pe un asemenea teren. Ne-a pus în dificultate, dar nici noi nu am încercat să construim”, a spus Mutu la Antena 1.

România va evolua luni, tot în deplasare, în Elveția.

Ads