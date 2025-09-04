Jaf de milioane de euro la un muzeu francez. Hoții au dat atacul la mai multe "comori naționale"

Autor: Adrian Zia
Joi, 04 Septembrie 2025, ora 17:09
Muzeul Național Adrien Dubouche din orașul Limoges FOTO X/@dhainternet

Hoții au furat trei opere de porțelan în valoare de milioane de euro și clasificate drept comori naționale într-un jaf la o colecție franceză în primele ore ale zilei de joi, 4 septembrie, a anunțat muzeul.

Hoții au declanșat alarma în jurul orei 3:15 (01:15 GMT) la Muzeul Național Adrien Dubouche din orașul Limoges, central, unde au spart o fereastră pentru a intra, a declarat pentru AFP o sursă apropiată cazului, care a cerut să nu fie numită, scrie news.yahoo.com.

Suspecții au intrat în galeria istorică, unde au furat „două vase de porțelan chinezesc deosebit de importante... datând din secolele al XIV-lea și al XV-lea” și o vază chinezească din secolul al XVIII-lea, toate desemnate drept „comori naționale”, a precizat muzeul.

Muzeul a evaluat prada furată la aproximativ 9,5 milioane de euro (11 milioane de dolari), conform unei estimări inițiale pentru poliție.

Procurorii au deschis o anchetă privind „furtul agravat de bunuri culturale expuse într-un muzeu francez, comis în grup și cu daune materiale”.

Agenții de pază au dat alarma, poliția sosind rapid la fața locului, dar suspecții fugiseră deja, a declarat procurorul public din Limoges, Emilie Abrantes.

„Sistemul de securitate a funcționat, dar ar putea fi nevoie să fie revizuit”, a declarat reporterilor primarul orașului, Emile Roger Lombertie.

„Tuturor marilor muzee din lume li s-au furat obiecte la un moment dat”, a adăugat Lombertie înainte de a lansa o teorie despre furt.

„Este probabil ca unii colecționari să dea ordine pentru a fura aceste obiecte și să apeleze la infractori de rang înalt”, a spus el.

Muzeul deține aproximativ 18.000 de lucrări, inclusiv cea mai mare colecție publică de porțelan Limoges, potrivit site-ului său web.

În noiembrie 2024, au avut loc două furturi majore la muzeele franceze, unul la Muzeul Cognacq-Jay din Paris, când patru persoane au distrus un exponat cu topoare și bâte în plină zi, în timp ce vizitatorii priveau, înainte de a fura tabachere și alte artefacte prețioase.

A doua zi, bijuterii în valoare de câteva milioane de euro au fost furate într-un jaf armat la Muzeul Hieron din estul Franței.

