Jaf de milioane de euro la un muzeu francez. Hoții au dat atacul la mai multe "comori naționale"

Hoții au furat trei opere de porțelan în valoare de milioane de euro și clasificate drept comori naționale într-un jaf la o colecție franceză în primele ore ale zilei de joi, 4 septembrie, a anunțat muzeul.

Hoții au declanșat alarma în jurul orei 3:15 (01:15 GMT) la Muzeul Național Adrien Dubouche din orașul Limoges, central, unde au spart o fereastră pentru a intra, a declarat pentru AFP o sursă apropiată cazului, care a cerut să nu fie numită, scrie news.yahoo.com.

Suspecții au intrat în galeria istorică, unde au furat „două vase de porțelan chinezesc deosebit de importante... datând din secolele al XIV-lea și al XV-lea” și o vază chinezească din secolul al XVIII-lea, toate desemnate drept „comori naționale”, a precizat muzeul.

Muzeul a evaluat prada furată la aproximativ 9,5 milioane de euro (11 milioane de dolari), conform unei estimări inițiale pentru poliție.

Procurorii au deschis o anchetă privind „furtul agravat de bunuri culturale expuse într-un muzeu francez, comis în grup și cu daune materiale”.

Agenții de pază au dat alarma, poliția sosind rapid la fața locului, dar suspecții fugiseră deja, a declarat procurorul public din Limoges, Emilie Abrantes.

„Sistemul de securitate a funcționat, dar ar putea fi nevoie să fie revizuit”, a declarat reporterilor primarul orașului, Emile Roger Lombertie.

„Tuturor marilor muzee din lume li s-au furat obiecte la un moment dat”, a adăugat Lombertie înainte de a lansa o teorie despre furt.

„Este probabil ca unii colecționari să dea ordine pentru a fura aceste obiecte și să apeleze la infractori de rang înalt”, a spus el.

Muzeul deține aproximativ 18.000 de lucrări, inclusiv cea mai mare colecție publică de porțelan Limoges, potrivit site-ului său web.

În noiembrie 2024, au avut loc două furturi majore la muzeele franceze, unul la Muzeul Cognacq-Jay din Paris, când patru persoane au distrus un exponat cu topoare și bâte în plină zi, în timp ce vizitatorii priveau, înainte de a fura tabachere și alte artefacte prețioase.

A doua zi, bijuterii în valoare de câteva milioane de euro au fost furate într-un jaf armat la Muzeul Hieron din estul Franței.

