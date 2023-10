Alertă cu bombă la Luvru. Muzeul a fost evacuat "din motive de securitate" VIDEO

Muzeul Luvru din Paris, cel mai mare din lume, a fost închis în mod excepţional sâmbătă la prânz "din motive de securitate", în timp ce Franţa se află în alertă de tip "atac de urgenţă" în urma unui atentat islamist comis vineri la o şcoală din Arras şi soldat cu un mort şi doi răniţi, relatează AFP.

Celebrul muzeu parizian a anunţat sâmbătă că va rămâne închis toată ziua de teama unor atentate.

"Luvrul a primit un mesaj scris care indică un risc pentru muzeu şi vizitatorii săi" şi "am decis (...) să îl evacuăm şi să îl închidem pentru această zi", a declarat pentru AFP o purtătoare de cuvânt, după ce muzeul a postat un anunţ că se închide pe reţeaua socială X (fostul Twitter). "Am ales, în actualul context naţional de alertă pentru atac de urgenţă, să îl evacuăm şi să îl închidem pentru o zi, în timp ce efectuăm verificările necesare", a adăugat purtătoarea de cuvânt.

NOW - Louvre Museum in Paris is evacuated. Bomb threat.pic.twitter.com/qB0WRqUMAa