Muzeul Naţional de Istorie a Romilor, proiect blocat din 2023: ”Există, e pe hârtie. Nu există nici Centru de Cultură”

Muzeul Naţional de Istorie şi Cultură a Romilor există doar pe hârtie, deși legea care aprobă construcția lui este din 2023, a declarat reprezentantul minorităţii rome în Parlament miercuri, 19 februarie, cu ocazia împlinirii a 169 de ani de la dezrobirea romilor.

Deputatul Nicolae Păun, reprezentantul minorității rome în Parlament, crede că "nu sunt chiar atât de puţini ani care au trecut (de la dezrobirea romilor, n.r.), dar mare lucru nu s-a petrecut".

"Avem destul de multe probleme încă în continuare de rezolvat. (...) Nu cred că se va rezolva nimic. Nu am văzut în ultimii 30 de ani, sub nicio formă, o atenţie normală şi firească pe care ar trebui să o acorde un Guvern vizavi de o minoritate care 500 de ani a fost înrobită pe teritoriul României, a mai fost şi deportată şi au destul de multe probleme. Nu văd şi nu am speranţă. Este simplu. Trebuie să ne zbatem în continuare", a transmis Nicolae Păun.

Întrebat în ce stadiu se află Muzeul Naţional de Istorie a Romilor, în condiţiile în care Parlamentul a adoptat o lege în acest sens, Nicole Păun a atras atenţia că iniţiativa există "doar pe hârtie".

"Există, e pe hârtie. E din hârtie. Nu există nici Centru de Cultură, nici Muzeul de Istorie, nu există nimic", a arătat parlamentarul.

Chestionat care ar fi motivele, el a răspuns: "Nu mă întrebaţi pe mine, că nu decid eu. Guvernul României decide, nu decid eu. Avem lege în ceea ce priveşte Centrul Naţional de Cultură a Romilor, de 20 de ani de zile, nu există locaţie. Avem lege în ceea ce priveşte Muzeul de Istorie şi Holocaustul comunităţilor de romi, nu există locaţie. Simplu. (...) Câte legi n-au fost date în Parlamentul României şi n-au fost respectate? Să fim serioşi. Nimic nu s-a schimbat. Cel puţin în ultimii 10 ani, nimic", a susţinut Nicolae Păun.

