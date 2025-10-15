De ce a dormit în mașină la Bruxelles directorul unui mare muzeu din România. Se dusese să primească un premiu important. ”Nu s-a plâns, n-a jelit”

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 16:25
491 citiri
Ciprian Ștefan, directorul muzeului Astra din Sibiu FOTO Facebook/Catalin Oprisan

Directorul unui muzeu important din România a dormit în mașină la Bruxelles, acolo unde se dusese să primească un premiu extrem de important în domeniul muzeal.

Ciprian Ștefan, directorul muzeului Astra din Sibiu, a fost invitat la Bruxelles pentru a ridica, în numele instituției pe care o conduce, premiul European Heritage Awards/Europa Nostra 2025.

Distincția a fost acordată muzeului sibian Astra pentru proiectul ”Casa Artelor - Centrul de activități și resurse regionale”, fiind cea mai importantă distincție europeană acordată unui muzeu în aer liber, scrie jurnalistul Cătălin Oprișan pe Facebook.

După ce a descoperit fotografia cu directorul muzeului Astra dormind în mașină pe străzile Bruxellesului, Oprișan l-a sunat pe acesta și l-a întrebat ce s-a întâmplat. Răspunsul a fost unul sincer și modest.

"Puteam merge cu avionul, dar am zis să facem economie, pentru a deplasa, la Bruxelles, o delegație mai mare. Am renunțat la confort pentru ca și colegii mei, cu care am muncit la acest proiect, să se poată bucura. Mai o dubiță, mai o mașină personală, ne-am descurcat. Aici eram obosit, mă odihneam puțin, după ce condusesem 11 ore, non-stop", a spus directorul.

"Nu s-a plâns, n-a jelit. Ușor stingher, a încercat să se scuze că a fost surprins astfel.

În România, cultura e în comă asistată. Din când în când, însă, muzele, aflate la o cupă de nectar cu Apollo, mai ridică piciorul de pe furtunul cu oxigen", a comentat în stilu-i caracteristic jurnalistul.

