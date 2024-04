Orașul în care se deschide Muzeul Bibliei, unic în România. Inițiatorul deține o colecție de peste 1.100 de cărți sacre, unele extrem de rare

Timișoara va găzdui, în scurt timp, un muzeu unic în România, dedicat Bibliei. Acest muzeu va fi deschis de către Ionel Tuțac, cel mai important colecționar de biblii de la noi din țară.

Muzeul Bibliei este în faza finală a proiectului și ar putea să se deschidă chiar de Paște, în Piața Sfântul Gheorghe, în locul unei vechi frizerii din oraș, într-o clădire pusă la dispoziție de către Primăria Timișoarei.

Cu o colecție impresionantă de peste 1.100 de exemplare de biblii, care crește constant, Ionel Tuțac va oferi vizitatorilor o experiență captivantă prin exponatele inedite, dar și folosind tehnologia modernă 3D. Muzeul va prezenta informații detaliate despre istoria, răspândirea și traducerea Bibliei, limbile în care a fost scrisă, traducătorii și societățile biblice.

„La muzeu, pot să spun că, avem finalizat proiectul, randările, am făcut igienizare acolo, am demolat ce a fost de demolat. Acuma lucrăm pe partea electrică și sanitară. Deja am primit câteva monitoare, am promisiunea că cineva o să mă ajute cu șapa. Cineva mi-a promis că îmi va pune la dispoziție toate corpurile de iluminat. Eu îmi doresc tare mult ca undeva de Paște să putem face inaugurarea lui”, ne-a declarat Tuțac.

De asemenea, spațiul muzeului va fi utilizat pentru evenimente culturale, inclusiv dezbateri despre Biblie, concerte și mini-evenimente, având o capacitate limitată la aproximativ 30-40 de persoane.

Ads

Ionel Tuțac este protagonistul unei povești fascinante, având în colecția sa un manuscris al Bibliei din 1240-1250 și alte exponate extrem de rare, cum ar fi cea mai mică biblie din lume.

Înainte de deschiderea oficială a Muzeului Bibliei, el organizează expoziții itinerante în diferite orașe din țară, aducând astfel valoarea culturală a acestor texte sacre în atenția publicului.

Ce mai mare biblie scrisă de mână

Un alt proiect remarcabil demarat în Banat este scrierea celei mai mari biblii din lume, inițiativa fiind pusă în mișcare tot de Ionel Tuțac. Această biblie impresionantă are 1245 de pagini, cu dimensiuni de 90 cm lungime și 60 cm lățime, iar atunci când este deschisă măsoară 120 cm în lățime.

Procesul de creație al acestei opere de artă și spiritualitate este o experiență colectivă, implicând comunitatea locală din întreaga țară. Biblia gigant va fi găzduită de viitorul Muzeu al Bibliei.

Ads