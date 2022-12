Fostul director al Muzeului Brukenthal, care a primit recent titlul de cetățean de onoare al Sibiului, a plagiat

La cinci ani de la prima sesizare, Comisia națională de etică din cadrul Ministerului Cercetării a stabilit că profesorul Sabin Luca (foto), fost director al Muzeului Național Brukenthal, a plagiat într-o carte publicată în 2006, arată turnulsfatului.ro.

Potrivit sursei citate, Comisia de etică a Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu nu s-a pronunțat pe această speță deoarece nu s-au găsit trei persoane care să o constituie. Luna trecută, Consiliul local Sibiu a aprobat în unanimitate acordarea titlului de cetățean de onoare lui Sabin Luca.

Consiliul național de etică din cadrul Ministerului Cercetării, Inovației și Digitalizării s-a pronunțat asupra sesizării de plagiat redactată pe numele lui Sabin Luca în data de 17 noiembrie 2022. „Comisia constată că prof. univ. dr. Sabin Adrian Luca este vinovat de abaterea de la normele de bună conduită în activitatea de comunicare, publicare, diseminare și popularizare științifică, constând în plagiat”, se arată în anexa hotărârii, publicată zilele trecute pe site-ul ministerului.

Potrivit acesteia, Sabin Luca a plagiat în cartea de 121 de pagini publicată în 2006 sub titlul ”A Short Prehistory of Transylvania (Romania)”. Cartea a fost publicată sub egida Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu, la editura Altip, din Alba Iulia. Volumul a fost utilizat și drept suport de curs la Universitatea din Tübingen, Germania.

