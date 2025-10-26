Noi detalii din ancheta privind jaful spectaculos de la Luvru. Doi suspecți au fost arestați

Doi suspecţi au fost arestaţi în ancheta cu privire la furtul de la Luvru, la o săptămână de la spargerea în plină zi, în centrul capitalei franceze, potrivit unor surse care confirmă o dezvăluire a revistei Paris Match, relatează BFMTV.

Unul dintre cei doi bărbaţi a fost arestat reţinut sâmbătă, către ora locală 22.00 (23.00, ora României), de către Poliţia Frontierei şi Brigada de Represiune a Banditismului (BRB), pe Aeroportul Roissy-Charles-de-Gaulle.

El se pregătea să se îmbarce într-un avion către Algeria, declară BFMTV o sursă apropiată anchetei.

Cei doi bărbaţi - în vârstă de aproximativ 30 de ani - sunt suspectaţi de faptul că au făcut parte din comandoul de patru persoane care a pătruns în incinta celebrului muzeu şi a dat spargerea în Galeria Apolo.

Ei sunt cunoscuţi atât poliţiei, cât şi justiţiei.

ANALIZE HOTĂRÂTOARE

Munca Poliţiei Tehnice şi Ştiinţifice de la Paris a jucat un rol hotărâtor în indentificarea suspecţilor, declară BFMTV a sursă apropiată anchetei.

Aproximativ 150 de prelevări au fost realizate la locul spargerii şi au fost trimise la laborator pentru a fi analizate.

Răufăcătorii au lăsat de asemenea în urma lor diverse obiecte - o şapcă, o torţă, o vestă galbenă şi discuri de polizor.

Unele dintre aceste lucruri au fost stropite cu benzină.

Autorităţile îi urmăreau pe cei patru răufăcători, care au fugit cu opt bijuterii ale Coroanei Franţei, după acest furt spectaculos, care ridică semne de întrebare cu privire la securitatea celui mai celebru muzeu din lume. Valoarea potului este estimată la 88 de milioane de euro.

