Noi detalii din ancheta privind jaful spectaculos de la Luvru. Doi suspecți au fost arestați

Autor: Ema Petrescu
Duminica, 26 Octombrie 2025, ora 12:53
450 citiri
Noi detalii din ancheta privind jaful spectaculos de la Luvru. Doi suspecți au fost arestați
Muzeul Luvru FOTO X/Didpress_agency

Doi suspecţi au fost arestaţi în ancheta cu privire la furtul de la Luvru, la o săptămână de la spargerea în plină zi, în centrul capitalei franceze, potrivit unor surse care confirmă o dezvăluire a revistei Paris Match, relatează BFMTV.

Unul dintre cei doi bărbaţi a fost arestat reţinut sâmbătă, către ora locală 22.00 (23.00, ora României), de către Poliţia Frontierei şi Brigada de Represiune a Banditismului (BRB), pe Aeroportul Roissy-Charles-de-Gaulle.

El se pregătea să se îmbarce într-un avion către Algeria, declară BFMTV o sursă apropiată anchetei.

Cei doi bărbaţi - în vârstă de aproximativ 30 de ani - sunt suspectaţi de faptul că au făcut parte din comandoul de patru persoane care a pătruns în incinta celebrului muzeu şi a dat spargerea în Galeria Apolo.

Ei sunt cunoscuţi atât poliţiei, cât şi justiţiei.

ANALIZE HOTĂRÂTOARE

Munca Poliţiei Tehnice şi Ştiinţifice de la Paris a jucat un rol hotărâtor în indentificarea suspecţilor, declară BFMTV a sursă apropiată anchetei.

Aproximativ 150 de prelevări au fost realizate la locul spargerii şi au fost trimise la laborator pentru a fi analizate.

Răufăcătorii au lăsat de asemenea în urma lor diverse obiecte - o şapcă, o torţă, o vestă galbenă şi discuri de polizor.

Unele dintre aceste lucruri au fost stropite cu benzină.

Autorităţile îi urmăreau pe cei patru răufăcători, care au fugit cu opt bijuterii ale Coroanei Franţei, după acest furt spectaculos, care ridică semne de întrebare cu privire la securitatea celui mai celebru muzeu din lume. Valoarea potului este estimată la 88 de milioane de euro.

Furtul de la Luvru, între realitate și conspirație: internetul fierbe după jaful de 76 de milioane de lire
Furtul de la Luvru, între realitate și conspirație: internetul fierbe după jaful de 76 de milioane de lire
La doar câteva zile după jaful spectaculos de la Muzeul Luvru, internetul s-a transformat într-un laborator de teorii conspiraționiste. De la scenarii hollywoodiene până la acuzații de...
Cum a devenit Luvrul o țintă ușoară: hoții au pătruns printr-un balcon nesupravegheat video
Cum a devenit Luvrul o țintă ușoară: hoții au pătruns printr-un balcon nesupravegheat video
Nicio cameră de securitate nu monitoriza balconul de la etajul al doilea al Muzeului Luvru, pe unde hoții au pătruns pentru a fura bijuterii istorice evaluate la peste 100 de milioane de dolari,...
#muzeul Luvru Paris, #jaf, #suspecti arestati , #Franta
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"NU" pentru Gigi Becali! Patronul FCSB-ului a dezvaluit ce s-a intamplat la sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Cristi Chivu, asa cum rar a fost vazut: a inceput sa strige in conferinta si a urmat ceva complet neasteptat, dupa 1-3 cu Napoli

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Detaliile care fac Catedrala Națională din București unică. Imagini din interiorul celei mai mari biserici ortodoxe din lume VIDEO/FOTO
  2. Noi detalii din ancheta privind jaful spectaculos de la Luvru. Doi suspecți au fost arestați
  3. Putin oferă stimulente financiare pentru elevele care rămân însărcinate. Ce sumă primesc tinerele care aleg să nască pentru ”revigorarea demografică”
  4. Putin anunță că a testat cu succes nouă rachetă de croazieră ”unică”: ”Burevestnik are o rază de acțiune nelimitată” VIDEO
  5. Motivul pentru care Gigi Becali a venit fără familie la sfințirea Catedralei: ”Am primit numai una”
  6. Alertă pentru utilizatorii OLX: ”Dacă o ofertă pare prea bună ca să fie adevărată, probabil este o fraudă”
  7. Rusia a atacat din nou Kievul: cel puțin trei morți și zeci de răniți, printre care și șase copii VIDEO
  8. Trump a dansat pe aeroportul din Kuala Lumpur. Mizele vizitei președintelui SUA în Asia VIDEO/FOTO
  9. Fost director american al unui contractant guvernamental din domeniul securităţii cibernetice, acuzat că a vândut secrete Rusiei pentru 1,3 milioane de dolari
  10. Ce condiții esențiale trebuie să includă un acord de pace pentru Ucraina