Managerul celui mai vechi muzeu din România cere protecția jandarmilor. „Avem nevoie de investiţii majore în sistemele de siguranţă”

Managerul Muzeului Naţional Brukenthal din Sibiu, Alexandru Chituţă, insistă ca acest muzeu, cel mai vechi din România, să fie păzit de jandarmi, ceea ce ar spori siguranţa şi ar reduce cheltuielile, potrivit unui comunicat de presă.

Alexandru Chituţă mai spune că trebuie investit în sisteme de siguranţă mai performante în muzee.

"În mai multe rânduri am atras atenţia decidenţilor politici că Muzeele sunt importante nu doar pentru serviciile culturale oferite publicului, expoziţii, evenimente etc., cât mai ales pentru patrimoniul cultural naţional deţinut. Şi în cadrul întâlnirii avute cu ministrul Culturii, Natalia Intotero, din această săptămână, am fost singurul manager care a ridicat problema pazei din instituţiile muzeale. Părerea mea, subliniată de ani buni, a fost aceea ca cei din Ministerul de Interne, cum ar fi de pildă Jandarmii, să asigure paza obiectivelor muzeale care deţin un patrimoniu cultural naţional valoros. Aceasta ar aduce atât economii, cât şi personal calificat!", se arată în comunicatul de presă.

De ce nu a trimis exponate în Olanda

"Avem nevoie de investiţii majore în ceea ce înseamnă sistemele de siguranţă. La Muzeul Naţional Brukenthal în ultimii 3 ani am acordat o atenţie deosebită în ceea ce înseamnă schimbarea sistemelor vechi, amplasarea de noi camere ş.a.", spune Alexandru Chituţă.

Muzeul de la Sibiu nu a putut să trimită exponate, din cauză că sunt foarte fragile, la muzeul din Olanda, unde a avut loc furtul de piese de tezaur.

"Muzeul Naţional Brukenthal nu a împrumutat nicio piesă la această expoziţie. Am fost solicitaţi să expunem şi noi câteva piese în cadrul acestei expoziţii şi al expoziţiei Dacia, ultima frontieră a romanităţii.

În urma discuţiilor avute cu colegii mei conservatori, restauratori şi muzeografi am hotărât că piesele solicitate nu pot să participe la expoziţii din cauza stării lor de conservare, fiind foarte fragile. Însă, am răspuns solicitării că dorim să participăm cu alte piese, dar propunerea noastră nu a primit niciun răspuns", a precizat Alexandru Chituţă.

Furtul din 1968

Jaful din Olanda aminteşte de cel mai mare furt de opere de artă din România, cel din 1968, când s-au furat opt tablouri din Muzeul Naţional Brukenthal din Sibiu, din care au fost recuperate patru.

"Acest jaf de artă, nu singurul din ultimii ani din Olanda sau din Germania, ar trebui să ne conştientizeze mai mult şi pe noi, cei din România, în ceea ce priveşte siguranţa şi protejarea patrimoniului cultural naţional.

Muzeul Naţional Brukenthal a trăit o asemenea traumă în 1968, când au fost furate 8 tablouri din care au fost recuperate doar 4. A fost cel mai mare furt de opere de artă din România!", explică managerul Muzeului Naţional Brukenthal din Sibiu, Alexandru Chituţă.

