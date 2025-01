Pericolul care amenință Muzeul Național de Istorie și patrimoniul său de 17 milioane de obiecte aflate în clădire: „În cazul unui cutremur, e la revedere!”

Mihaela Simion, doctor în istorie și arheologie, lucrează la Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) din 1996 și, în cadrul unui interviu, a tras un semnal de alarmă cu privire la situația dezastruoasă a patrimoniului muzeului și la riscurile imense la care sunt expuse peste 17 milioane de piese.

„Ce s-a întâmplat în Olanda e o nenorocire, dar ce se întâmplă cu restul? Dacă mâine e un cutremur, se va pierde tot!”, a subliniat Mihaela Simion, într-un interviu pentru Antena 3 CNN, referindu-se la pericolele la care sunt supuse exponatele muzeului.

Muzeul Național de Istorie, găzduit într-o clădire improprie, fosta Poștă Centrală, este într-o stare avansată de degradare. „Dacă mâine e un cutremur, se va pierde tot. Clădirea în care funcționează Muzeul Național de Istorie a României nu a fost o clădire construită pentru o funcție muzeală. Această clădire este fosta Poștă Centrală și, în perioada comunistă, s-a luat decizia să se facă un Muzeu Național de Istorie a României.

Muzeul ăsta a funcționat așa cum a fost el, era un muzeu foarte mare, practic, până în 2004. În acel an s-a strâns. S-a luat această decizie din cauza precarităţii clădirii, formelor învechite de limbaj, pentru muzeologie, muzeografie. În plus, între timp s-au mai făcut nenumărate alte descoperiri și nu numai, iar patrimoniul muzeului s-a îmbogățit cu tot felul de obiecte. S-a dorit să se facă un muzeu naţional, de talie europeană, care să fie emblematic pentru capitala României. De atunci, s-au strâns exponatele. Tot de atunci, s-au perindat nenumărați miniștri ai Culturii. Şi noi am rămas niște triști muzeografi care nu avem unde să ne spunem poveștile. Se înghesuie trist într-un hol.”, a spus ea.

Riscuri imense, dar fără soluții

În fața riscurilor de deteriorare, în special în cazul unui cataclism, muzeografa atrage atenția că muzeul nu dispune de un depozit de urgență. „Sigur că există riscuri, și în cazul unui cutremur, e la revedere! Nu avem un depozit de tranzit în care să le mutăm în siguranță”, a adăugat ea. În acest context, Simion a subliniat că reabilitarea clădirii este posibilă, dar doar dacă patrimoniul este mutat într-un spațiu securizat, corespunzător standardelor europene.

„Un astfel de spațiu nu poate fi doar o hală închiriată, pentru că obiectele necesită condiții de microclimat și depozite special amenajate”, a explicat ea.

Mihaela Simion a punctat și criza de personal care afectează muzeele din România. „România avea, în 2023, aproape 34 de milioane de bunuri culturale și doar 2.000 de specialiști care se ocupă de acestea. Fiecare specialist răspunde de un număr imens de obiecte”, a spus ea.

Pe lângă faptul că personalul muzeal este insuficient, acesta trebuie să îndeplinească multiple funcții. „Eu sunt arheolog, dar trebuie să fiu și conservator, restaurator, curator și muzeograf, iar tinerii nu vor veni într-un muzeu unde salariile sunt mici”, a adăugat Simion.

În ceea ce privește bugetul muzeelor, Mihaela Simion a explicat cum birocrația și lipsa de investiții afectează activitatea muzeelor. „Pentru a cumpăra echipamente sau a face investiții, trebuie să treci prin proceduri complicate, iar răspunsurile vin târziu”, a spus ea. „De ce ar veni cineva să lucreze într-un muzeu? Noi nu avem nici măcar resursele necesare pentru a organiza expoziții la standarde decente”, a adăugat Simion, subliniind o problemă sistemică în gestionarea culturii în România.

Cultura, domeniu neglijat de stat

Mihaela Simion a criticat, de asemenea, abordarea statului față de cultura națională, care, în opinia sa, a fost constant subfinanțată. „De câte ori sunt reduceri de personal, acestea se fac de la cultură. Domeniul cultural este tratat ca un domeniu marginal”, a spus ea, făcând referire la protestele muzeografilor care, anul trecut, au cerut atenție pentru muzeele din România.

„Aproape 34 de milioane de bunuri și doar 7.000 de oameni se ocupă de ele. De ce nu au venit să vorbească cu noi?”, a întrebat Simion, referindu-se la indiferența autorităților față de problemele cu care se confruntă instituțiile culturale.

Mihaela Simion susține că este un apărător al patrimoniului național, subliniind importanța educației și culturii pentru sănătatea unei națiuni. „Sigur că oamenii se duc după Călin Georgescu, care le spune că dacii au fost buricul pământului, pentru că nu mai au unde să învețe, nu mai au muzee”, a concluzionat ea.

