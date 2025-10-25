Dezastrul găsit de un director după ce a câștigat concursul pentru postul de la Muzeul Satului. "Acolo nu prea m-a vrut nimeni, cam asta e realitatea. Sat fără câini"

Noul director al Muzeului Satului Bănățean din Timișoara, Radu Trifan, și-a început mandatul cu o radiografie dură a situației din instituție. După o lună de la preluarea funcției, câștigată prin concurs, acesta a publicat un mesaj amplu în care descrie problemele grave pe care le-a găsit la muzeu.

„O lună de nopți nedormite, adică o lună de când m-am apucat de treabă la muzeu. Și dacă tot nu dorm noaptea, să scriu pe scurt cum stă treaba. Că în ciuda sutelor de felicitări primite aici pe Facebook, acolo nu prea m-a vrut nimeni, cam asta e realitatea. Eu cu ideile mele ‘din privat’, care nu știe cum stă treaba la stat. Și, mai grav, nu fumez, deci nu fac pauzele lungi și dese, unde se pune țara la cale”, scrie Trifan.

Noul director spune că a fost șocat de ceea ce a găsit în primele zile. „M-a șocat încă din primele zile să văd mașini plimbându-se pe aleile muzeului sau parcate pe spațiul verde. Un domn ‘cu treabă la administrativ’ umbla din birou în birou să vândă bijuterii. Un du-te-vino de lume neidentificată umblând prin muzeu, pentru că nu tu regulament de intrare, nimic. Sat fără câini.”, spune directorul.

Fără muncitori și fără scule

Trifan vorbește și despre contradicțiile pe care le-a descoperit în instituție. „Avem două mașini și șofer, dar nu și un utilaj cu care să cărăm lucruri dintr-o parte în alta, pe cele 16 hectare. Laptop de ultimă generație la manager, PC-uri vechi și proaste la pază. Pe hol zac două imprimante performante, încă în ambalajul original, dar un scaner pentru digitalizarea arhivei n-avem. Imprimante peste tot, zici că suntem tipografie.”

El povestește că un singur tâmplar ar trebui să facă întreținerea întregului muzeu, fără un minim de scule, multe dintre ele aduse de acasă. „Cară de colo colo lucrurile cu o roabă veche și un căruț țărănesc primitiv. Nu avem scară, schele, scule, dotări de atelier pentru reparații. Bani de cuie? Nu. Sat de gospodării, dar fără gospodari.”

„Colegii muzeografi sunt faini, dar i-am găsit prin birouri făcând hârțogăraie, nu neapărat meseria lor. Evenimentele culturale sunt aproape toate externalizate. De fapt, totul este externalizat către firme, unele chiar bune, dar noi, atunci, ce mai facem? Hârtia mai presus de toate”, mai scrie directorul.

O lună de nesomn

Trifan spune că a început să introducă reguli și proceduri de bază. „Ajungem și la primele măsuri, începând cu una simplă, de bază: ședință de lucru obligatorie, luni dimineața, să știe dreapta ce face stânga. Apoi regulamente și proceduri noi, planificare, control, decizii, dispoziții. Toate întâmpinate cu ‘NU’ în brațe: nu se poate, la noi nu e ca la privat, noi așa nu am mai făcut până acum, nu sunt de acord, la noi nu se va respecta niciodată, dvs. nu știți că nu sunteți de la stat. Adică, cum?”, arată Radu Trifan.

În mesajul său, directorul enumeră și o serie de probleme administrative grave: pierderi de apă, facturi vechi de zeci de mii de lei, lipsa contabilului-șef și riscul de a pierde finanțări. „Pentru așa ceva n-am o rețetă secretă sau o baghetă magică, deci dacă n-ați văzut nicio minune, vă zic că n-aveați cum. Am pornit pe un drum lung și anevoios, cu multe obstacole, unde e nevoie de multă muncă și de sacrificii, nu se poate altfel, dar cred că e drumul corect. Iar pentru mine personal a fost luna de acomodare. Și de nesomn.”

Radu Trifan încheie mesajul său într-un ton realist, dar plin de hotărâre: „Ce va urma? Ori la bal, ori la spital!”

