Momentul dramatic în care o cântăreață se prăbușește pe scenă. Artista legendară a suferit un AVC în timpul unui concert VIDEO

Una dintre cele mai populare cântăreţe din Grecia, Marinella, se află la terapie intensivă după ce a suferit un accident vascular cerebral (AVC) în timpul unui concert susţinut miercuri, la emblematicul Odeon antic de la poalele Acropolei din Atena, au menționat surse spitaliceşti.

Înregistrările filmate din tribune arată cum cântăreaţa de muzică folk, în vârstă de 86 de ani, se prăbuşeşte pe scenă în timpul spectacolului.

86-year-old legendary Greek singer Marinella collapsed on stage during her concert at the Odeon of Herodes Atticus on Wednesday and the concert was subsequently canceled.

She was taken to the hospital

The concert was a tribute to her long career#Μαρινελλαpic.twitter.com/sPycuEhHBs