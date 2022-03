Cantareata Giulia Anghelescu a nascut o fetita - vezi ce nume va avea

Cantareata Giulia Anghelescu a nascut, sambata dimineata, o fetita de 3,2 kilograme.

"Sunt o mamica fericita. Pe pitica o cheama Antonia Sabrina", a declarat Giulia, la o zi dupa ce a nascut, potrivit Click.

Ea a fost transportata de urgenta, sambata dimineata, la spitalul Polizu din Capitala, fiind insotita de iubitul ei, Vlad Huidu, fratele lui Serban Huidu.

Desi Giulia a vrut sa nasca natural, medicul Gabriel Lemnete i-a facut operatia de cezariana.

"Am asteptat acest moment cu sufletul la gura. Sentimentul pe care l-am trait cand am tinut-o in brate pentru prima data pe pitica este de nepretuit! Sunt cea mai fericita mamica!", a mai precizat cantareata.

Artista, in varsta de 27 de ani, se simte foarte bine dupa nastere si va iesi din spital in cursul zilei de luni.

Ea a precizat ca va ramane alaturi de fiica sa o perioada, iar abia apoi se va intoarce in calitate de DJ, la postul de radio unde lucreaza.