Cristina Vasiu: Am ales in promovare drumul cel mai greu, nu goliciunea Interviu

Cristina Vasiu a ajuns cunoscuta in lumea muzicala romaneasca dupa ce a participat la "Vocea Romaniei".

Chiar daca acest lucru a ajutat-o, aceasta a marturisit intr-un interviu acordat Ziare.com ca nu ar repeta experienta.

Am mai discutat cu artista despre cat de multe ar face de dragul carierei, dar si despre noua formula a juriului concursului "Vocea Romaniei".

La ce surprize se pot astepta fanii tai in perioada urmatoare?

Surpriza la care am muncit in ultima perioada se numeste "Vara se poarta single", piesa pe care am lansat-o de curand si pe care o dedic tuturor celor care iubesc distractia.

In toamna, urmeaza un alt single, care va fi cu siguranta o surpriza foarte mare. Incerc mereu sa surprind placut, cu fiecare pas mic pe care-l fac ca sa ajung cat mai aproape de ei si sper sa nu dezamagesc.

Cat de mult ai lasa sa se vada din corp in dorinta de a promova un afis pentru un eveniment?

(rade) Nu stiu, nu mi-am pus niciodata problema asa. Nu pozez intr-o pudica si atunci cand vine vorba de un proiect cu un anumit concept, de un shooting sau un videoclip, stiu perfect sa intru in rol, dar pentru a promova un eveniment mi-ar placea ca vocea, nu corpul, sa fie motorul care sa stranga publicul. Din pacate, vocea "nu se poate vedea" pe afisul de concert!

Peste ce principii nu ai putea sa treci de dragul carierei?

Nu as calca niciodata pe cadavre ca sa-mi ating scopul, nu m-as vinde si nu as vrea sa-mi pierd demnitatea. Sa poti tine capul sus si privirea dreapta, in orice situatie, e cea mai mare satisfactie pe care un om o poate avea.

Ai accepta sa pozezi pentru o revista pentru barbati?

(rade) Un numar in plus sau in minus, nici nu conteaza pentru ei. Raspunsul a fost si este: Nu! Am ales in promovare drumul cel mai greu, nu goliciunea.

Ai colaborat cu Provincialii. J Yolo si cu Dj Sava. Cum ai ajuns sa lucrezi cu acestia?

Dj Sava a aflat de mine de la domnul Viorel Gavrila, prin Festivalul Mamaia. Cu Yolo am ajuns sa colaborez pentru primul meu single "Feel Ya", el fiind compozitorul piesei si pe care l-am cunoscut la FullBoss Production.

Experienta cu trupa Provincialii m-a ajutat foarte mult sa ma dezvolt ca artist, a fost prima data cand am cantat cu un band profesionist, format din 15 muzicieni extrem de talentati! Am invatat un gen muzical nou, am mers la o multime de evenimente impreuna cu ei si m-au facut sa ma simt un artist in adevaratul sens al cuvantului, chiar daca eram un copil, aveam doar 17 ani.

Cum a fost experienta "Vocea Romaniei" pentru tine?

Vocea Romaniei a fost un vis implinit! Mi-am dorit sa demonstrez si am reusit. La inceput mi-am dorit sa intorc macar un scaun, nici nu visam sa ajung in finale, in echipa lui Horia Brenciu. Chiar daca in ultima editie am riscat totul cu piesa "Single Ladies" pe care am avut coregrafie de la prima pana la ultima secunda, a fost o experienta de neuitat.

Am cunoscut oameni frumosi, de la care am invatat o multime de lucruri. "Vocea Romaniei" cu tot ce include ea: zambet, dezamagire, munca, fericire, extaz, prietenie, lacrimi, a fost o experienta ce se descrie greu in cuvinte.

Te-ai simtit in vreun moment nedreptatita?

In orice competitie, din care nu iesi invingator, pleci cu sentimente confuze si crezi ca ai fost nedreptatit. Odata cu nedreptatea apare dezamagirea, frustrarea si ai nevoie de oameni pozitivi in jurul tau care sa-ti dea incredere si curaj pentru a merge mai departe. Nu mi-a fost foarte usor, dar am trecut peste si acum vad altfel lucrurile.

Ai considerat vreun moment ca cineva nu merita sa fie acolo?

Fiecare isi merita locul in care se afla. Dumnezeu e singurul care decide asta si asaza lucrurile in felul Lui. Noi, oamenii, avem datoria sa muncim, sa evoluam, nu sa ii analizam pe ceilalti. Daca esti ocupat cu propria persoana, nu ai timp de pierdut pentru restul.

Ai repeta experienta?

Nu.

Horia Brenciu a fost inlocuit cu Tudor Chirila. Crezi ca s-ar fi schimbat ceva in drumul tau in cadrul emisiunii daca Tudor era si pe atunci jurat?

Nu cred. Sunt sigura ca m-as fi inteles la fel de bine si cu Tudor, asa cum m-am inteles si cu Horia, dar drumul meu sigur nu era altul.

Cum vezi noua formula de la "Vocea Romaniei" in ceea ce priveste juriul?

Cred ca o sa fie distractie mare! Loredana va straluci, ca de fiecare data, Smiley va fi cu zambetul la el, Marius Moga va fi pe barba lui, iar Tudor o sa fie fascinat de toata emotia din jurul lui. Abia astept sa inceapa!

Care este cel mai mare obiectiv pe care vrei sa il atingi din punct de vedere muzical?

Visez sa emotionez milioane de oameni cu vocea mea.

Care este cea mai mare realizare a ta din punct de vedere profesional?

Momentul acela magic cand oamenii pleaca de la un concert al meu cu pielea de gaina si cu zambetul pe buze.

Poti sa completezi te rog:

As renunta la muzica daca..... Nu as renunta niciodata la muzica. Simt ca traiesc atunci cand cant!

Nu suport sa... fiu mintita.

Nu ma vad facand... ceva doar pentru bani.

Pentru persoana iubita am renuntat... sa fiu orgolioasa.

