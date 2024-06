Doliu in lumea muzicala: Good bye, You Sexy Thing

Foto: Official Website of Errol Brown

Solistul trupei Hot Chocolate, Errol Brown, a murit, miercuri, la varsta de 71 de ani.

Brown avea cancer la ficat si a murit in locuinta sa din Bahamas, a anuntat managerul sau, Phil Dale.

Din hiturile trupei Hot Chocolate amintim "You Sexy Thing", "It Started with a Kiss" si "Every 1's a Winner".

"Errol Brown a murit de cancer la ficat, in aceasta dimineata, in Bahamas, avandu-le alaturi pe sotia sa, Ginette, si fiicele, Colette si Leonie", este declaratia lui Phil Dale, redata de BBC.

"Errol era un iubitor de viata si evident de muzica. Nu am fost niciodata la el acasa, in masina sau camera de hotel fara sa aud muzica.

Errol a fost un "Gentle Man" si un prieten al meu caruia toti care il cunosteau ii vor duce dorul. Mostenirea sa principala este ca muzica lui va trai etern!", se mai arata in comunicatul citat.

