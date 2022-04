Revenire de senzatie in lumea muzicii: Agnetha de la ABBA (Video)

Cunoscuta cantareata, Agnetha Faltskog, componenta a celebrei formatii ABBA, se intoarce dupa noua ani cu un nou album, ce va fi lansat pe 13 mai.

Cantareata suedeza a vandut alaturi de colegii sai din grupul ABBA aproape 400 de milioane de discuri in intreaga lume, scrie Le Figaro.

Formatia ABBA a fost in centrul atentiei intregii lumi muzicale intre 1970 si inceptul anilor '80. Dupa despartirea celor patru componenti ai grupului ABBA in anul 1982, Agnetha Faltskog a decis sa continue cu o cariera muzicala solo. Ea a inregistrat un oarecare succes, insa a hotarat sa se retraga in anul 1988, pentru ca in 2004 sa scoata un nou album.

Artista, care a consacrat mult timp familiei sale, revine in prezent pe scena muzicala, dupa aproape un deceniu de pauza.

Casa de discuri Universal a anuntat ca urmatorul sau album, care se va numi "A", se va lansa pe 13 mai 2013.

Agnetha a lucrat cu producatorul si compozitorul Jorgen Elofsson, nominalizat la premiile Grammy, si aranjorul muzical Peter Nordahl pentru noul sau album, potrivit Billboard.

Primul sau single de pe noul album, care se numeste "When You Really Loved Someone", a fost deja prezentat fanilor.

