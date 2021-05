Solistul trupei italiene Maneskin, castigatoarea concursului Eurovision 2021, a facut testul antidrog. Cum arata rezultatul

"Nu au fost consumate droguri in Camera Verde si consideram problema incheiata", a transmis EBU.Damiano David suspectat ca a consumat droguri in timpul finalei de sambata seara, a fost exonerat in urma unei anchete si dupa ce a fost testat in acest sens, a anuntat European Broadcasting Union.Grupul glam rock Maneskin, care s-a numarat intre favoritii concursului, a castigat editia de anul acesta cu piesa "Zitti e buoni".La conferinta de presa care a urmat finalei, David a spus ca privea in jos, sub masa, pentru ca un coleg de trupa , chitaristul Thomas Raggi, sparsese un pahar. EBU a confirmat ca sub masa se aflau resturi de sticla, care pot fi vazute si in inregistrarea transmisiunii, potrivit BBC."Nu consum droguri. Va rog, nu spuneti asta. Fara cocaina", a spus sambata David.EBU a transmis ca este "alarmata" ca specualtii eronate ce duc la stiri false au umbrit spiritul si rezultatul evenimentului si au "afectat pe nedrept trupa"."Vrem sa felicitam Maneskin inca o data si sa ii dorim un succes urias. Suntem nerabdatori sa lucram cu Rai pentru a produce un impresionant Eurovision Song Contest in Italia de anul viitor", a mai transmis organizatia.Anterior, grupul a negat ferm consumul de droguri si a reactionat la acuzatii printr-o postare pe Instagram: "Suntem cu adevarat impotriva drogurilor si nu am folosit vreodata cocaina. Suntem gata sa fim testati, pentru ca nu avem nimic de ascuns".In finala de sambata, cantareata franceza Barbara Pravi a ocupat locul al doilea. Ea a aparat trupa pe retelele de socializare, dupa ce unii cereau, inainte de verdictul EBU, ca Maneskin sa fie descalificata."Maneskin a fost minunata sambata noapte. Ei au fost votati de telespectatori, acesta este locul lor, victoria lor, momentul lor", a scris cantareata.Maneskin este primul grup care castiga ESC in decurs de 15 ani, iar aceasta este a treia victorie pentru Italia la concursul muzical.Italia a participat prima data la Eurovision in 1956. Opt ani mai tarziu, Gigliola Cinquetti a castigat concursul cu "Non Ho L'eta", iar Toto Cutugno s-a impus in 1990, cu "Insieme".Din 1997 pana in 2011, Italia nu a trimis reprezentanti la Eurovision. A revenit ca una dintre cele cinci tari "mari platitoare".