Taylor Swift a castigat un dolar dupa ce a demonstrat ca a fost hartuita sexual, dar va dona milioane pentru victimele abuzurilor

Marti, 15 August 2017, ora 21:06
8388 citiri
Taylor Swift a castigat un dolar dupa ce a demonstrat ca a fost hartuita sexual, dar va dona milioane pentru victimele abuzurilor
Cantareata Taylor Swift a castigat procesul cu fostul DJ de radio David Mueller, pe care l-a acuzat ca ar fi apucat-o de fese, in timp ce poza goala, in cadrul unei sedinte foto.

Un tribunal din Denver, Colorado, a decis luni, intr-un caz foarte mediatizat, in favoarea cantaretei americane, care ceruse sa-i fie platite daune simbolice de 1 dolar, informeaza Euronews.

Procesul a fost intentat initial chiar de DJ-ul David Mueller, in varsta de 55 de ani, care si-a pierdut jobul dupa ce artista l-a acuzat de hartuire sexuala. Barbatul a negat faptele, dar intr-un final tribunalul a decis ca el este vinovat.

Dupa ce a castigat procesul, cantareata a anuntat ca intentioneaza sa faca donatii catre organizatiile care ajuta victimele agresiunilor sexuale sa se apere.

"Sunt constienta de privilegiul de care ma bucur in viata, in societate, si de abilitatea mea de a suporta costul enorm de a ma apara intr-un astfel de proces. Speranta mea este sa ii ajut pe cei ale caror voci ar trebui de asemenea sa fie auzite", a declarat artista in varsta de 27 de ani, dupa anuntarea verdictului.

