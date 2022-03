Cele mai populare melodii pe Tik Tok în 2021 și trendurile asociate lor

Românii sunt mari amatori de social media, dovadă fiind densitatea conținutului în limba română sau de pe conturi din țara noastră existent pe rețelele sociale. În special în rândul populației mai tinere, la modă sunt acum Instagram și Tik Tok. Acesta din urmă și-a tot modificat conceptul, ajungând de la a publica video-uri foarte scurte de până în 30 de secunde, la a accepta inclusiv video-uri cu lungime de până la 5 minute. Există și în România o mulțime de vedete în social media, influenceri online activi foarte mult pe Tik Tok, în paralel cu Instagram, YouTube și Facebook.

Rețeaua Tik Tok este celebră pentru promovarea naturală a unor trenduri. Muzica este de bază pe această rețea de social media, fiind asociată foarte des cu fel de fel de trenduri. Dacă la început dansurile erau element de prim-plan pe Tik Tok, mai nou se regăsesc mai ales mesajele amuzante, cele cu însemnătate mai profundă sau pur și simplu copierea / adaptarea unor situații.

Alături de jocuri, inclusiv jocuri de noroc online precum cele de tip cazino (includem aici și sloturi online), poker, pariuri si bingo, distracția pe internet se referă mult la muzică, dans și amuzament în social media. Iată mai jos melodii dintre cele mai populare în 2021 pe Tik Tok și trendurile aferente:

“Oh No” - Kreepa

Fragmentul de melodie Oh No a fost coloana sonoră pentru multe hituri virale, dar cel mai frecvent este folosit pentru a arăta momentul în care cineva își dă seama că are probleme sau este blocat într-o situație hilară. Un foarte bun exemplu este cel al pisicii care ajunge să alunece de pe marginea căzii, în apă.

Aesthetic - Xilo

Melodia este utilizată de cele mai multe ori în videoclipurile artistice care povestesc ceva anume, care ilustrează rețete, desene, care arată o zi din viață sau alte aspecte. Ca și melodia mai sus menționată, Aesthetic a depășit pragul de 10 milioane de utilizări pe Tik Tok.

Buss It - Erica Banks

Prin acest trend, oamenii (sau în unele cazuri animalele lor de companie) își etalează anumite ținute, look-uri preferate, fac tranziția de a un aspect obișnuit, la unul impresionant. Se arată tot corpul, nu doar fața, punându-se accent uneori pe aspecte senzuale.

Lotus Flower Bomb - Wale feat. Miguel

Sunetul a ajuns la popularitate foarte mare în 2021, fiind preluat chiar și de vedete Tik Tok precum Addison Rae. A devenit viral inclusiv grație simplității mișcărilor de dans, spre deosebire de alte tehnici de dans mult mai complicate, consacrate de asemenea pe această rețea de social media.

drivers license - Olivia Rodrigo

Iată o altă melodie cunoscută de toți fanii Tik Tok. Unele persoane o folosesc drept fundal pentru o tranziție cu un mesaj mai profund, alți utilizatori se filmează în scenarii precum culcat pe pământ în ploaie ca simbol al durerii lor puternice. Versurile triste sunt asociate evident cu mesaje deloc fericite.

Sugarcrash! - ElyOtto

Pentru a face față unui astfel de trend, ai nevoie de abilitatea de a mișca buzele în mod sincronizat pe melodia destul de rapidă. Sunetul se folosește pentru diverse ilustrații, uneori cu aspecte amuzante, în alte cazuri diverse mesaje personale adresate de creatori. O altă variantă prelucrată a sunetului este folosită pentru a afișa o emoție în creștere, prin trecerea de la stări de fericire la cele de tristețe.

So Pretty - Reyanna Maria

Încă un trend legat de tranziții. De această dată, de la aspect oarecare al feței, la varianta cu make-up, cât mai stilată și atractivă. Videourile pun de obicei accent pe aspectul sexy, dar uneori se ajunge la partea de amuzament, ironizând tocmai un astfel de trend.

Dangerous - Kardinal Offishall

Melodia se bucură de mare succes în social media, folosită în mod special pentru dansuri cu tehnici destul de complexe. Iată un exemplu perfect de melodie care revine peste ani datorită popularizării ei pe o rețea socială: lansată în 2008, melodia Dangerous este unul dintre hiturile pe Tik Tok în 2021.

