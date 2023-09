Ce vedete internationale vor canta in Romania, in acest an?

Capitala Romaniei va gazdui, in fiecare luna de acum inainte, mai multe vedete internationale, care vor concerta in tara noastra.

Shakira, Scorpions si Sting sunt doar cativa dintre artistii ce vor calca pe pamant romanesc in acest an, conform Realitatea Tv.

Primul eveniment va avea loc chiar in weekendul viitor, cand iubitori de flamengo din Romania pot participa la Sala Palatului, pe 9 aprilie, la un spectacol incendiar al indragitei trupe Gipsy Kings.

Shakira revine in Romania in cadrul turneului "The sun comes out", iar concertul sau va avea loc in Bucuresti, Piata Constitutiei, pe 7 mai.

Fanii Sting il vor putea vedea pe artist pe 6 iunie, cand acesta promite un concert de exceptie in Romania, cu atat mai mult cu cat va avea in spate si o orchestra simfonica.

La randul sau, trupa Scorpions va canta in Romania pe 9 iunie. O luna mai tarziu, pe 10 iulie, va fi ziua in care Bon Jovi va concerta la noi in tara.

