Concert de Ziua Regalitatii, la Sala Radio - participa si Principesa Margareta si Princepele Radu

Trei mari muzicieni de talie internationala sunt invitati, sambata, 11 mai, la Sala Radio, pentru a sustine un adevarat regal muzical la cel mai inalt nivel artistic. Concertul Regal se va desfasura in prezenta Altetelor Regale Principesa Margareta si Principele Radu.

Dirijorul roman Christian Badea, violonista Mihaela Martin si violoncelistul suedez Frans Helmerson vor deschide seara cu Imnul Regal (Eduard Hubsch) si vor continua cu Dublul concert pentru vioara, violoncel si orchestra, ultima lucrare pentru orchestra conceputa de Brahms, deosebita prin prezenta a doi solisti alaturi de ansamblul muzical.

Cea de-a doua parte a evenimentului va prilejui bucuria audierii uneia dintre cele mai cunoscute simfonii: Simfonia a IX-a in mi minor - Din lumea noua, semnata de compozitorul ceh Antonin Dvorak in perioada in care conducea Conservatorul de la New York.

Cu ocazia evenimentului din 11 mai, in pauza concertului va avea loc si lansarea unui album (carte si 2 CD-uri), special dedicat Majestatii Sale Regelui Mihai: At your service at all times..., o colectie a mesajelor radio si interviurilor acordate in perioada 1989-2011. Este vorba despre cea de-a doua editie a albumului, revazuta, adaugita si tradusa in limba engleza.

Biletele, care au preturi cuprinse intre 20 si 30 de lei, cu mentiunea ca exista si reduceri ce pot ajunge pana la 90%, sunt disponibile pebilete.ro, in oficiile Postei Romanesi in Magazinele Inmedio semnalizate Bilete.ro, precum si la Casa de bilete a Salii Radio.