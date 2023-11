Concert Roxette la Cluj

Trupa Roxette va concerta in 19 iulie 2012 pe Cluj Arena, a anuntat Consiliul Judetean Cluj pe site-ul sau.

"Este si pentru Cluj Arena un prilej de a constitui venituri", a declarat presedintele Consiliului Judetean Cluj.

Contractul a fost incheiat pentru evenimentul care va avea loc in data de 19 iulie 2012, valoarea chiriei care ii revine organizatorului fiind de 37.200 de Euro. Daca chiriasii vor folosi energia electrica de la stadionul Cluj Arena, acestia vor achita si valoarea energiei consumate, se mentioneaza pe site-ul institutiei.

Pentru protejarea gazonului chiriasul are obligatia de a aplica un strat protector cu sistem "portafloor", iar pentru protejarea suprafetei de tartan se va aplica un sistem de protectie cu placi de cauciuc "heavy duty".

"Aceste sisteme de protectie sunt folosite pe stadioanele din vestul Europei. Trebuie sa securizam si sa protejam suprafata de joc, dar sa oferim si cele mai bune conditii pentru spectatori. Suntem in negocieri si pentru aducerea altor doua mari concerte la Cluj, pana la finele acestui an", a declarat presedintele consiliului de administratie al SC Cluj Arena SA.

Formata la inceputul anilor '80, Roxette a devenit rapid una dintre cele mai iubite trupe pop, iar piese precum "The Look", "Dressed for Success", "Listen to Your Heart", "Dangerous", "It Must Have Been Love", "Joyride2 sau 2Milk and Toast and Honey" au facut inconjurul lumii, fiind considerate astazi adevarate "evergreen"-uri.

De-a lungul carierei trupa a obtinut mai multe discuri de aur si de platina, asigurand coloana sonor la mai multe filme.

