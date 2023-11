"United At Home", seria de concerte caritabile initiate de celebrul DJ francez David Guetta continua. Dupa ce a strans 1,2 milioane de euro in beneficiul mai multor organizatii de la inceputul crizei sanitare, Guetta se va opri la Paris pe 31 decembrie pentru un nou show live caritabil.

Acesta va fi transmis gratuit si in direct pe mai multe platforme (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Twitch, VK si Insight TV ), donatiile fiind distribuite catre Restos du Cœur si UNICEF, potrivit France Info.

Guetta va mixa cele mai cunoscute creatii ale sale - "Love Is Gone", "Love Don't Let Me Go", "Sexy Bitch", "I Gotta Feeling", "Who's That Chick", "When Love Takes Over", "Titanium".

Locul unde va avea loc concertul este secret. La Miami, David Guetta a cantat in mijlocul cladirilor locuite, invitand riveranii sa i se alature de la balcoane. "Viata mi-a dat mult, dar eu poate nu am oferit destul, asa ca am vrut sa realizez acest proiect pentru a aduna fonduri pentru diferite organisme franceze si americane", a explicat DJ-ul pentru Le Parisien in aprilie.

De Anul Nou, Jean-Michel Jarre va canta virtual de la Catedrala Notre-Dame. Concertul va putea fi urmarit pe Youtube si pe Facebook.

Povestea primului roman care a predat economie la Harvard si a consiliat Guvernul Japoniei. Acum e profesor universitar la Boston si investeste in start-up-uri

Ads