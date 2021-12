KISS, Iron Maiden şi Whitesnake, printre concertele mari ale anului 2022. Când se pun în vânzare biletele

Două legende ale muzicii rock, trupele KISS şi Whitesnake, ambele aflate în turnee de adio, vor concerta în România pe 16 iulie 2022, la cea de-a XI-a ediţie a festivalului Rock The City, au informat joi, 2 decembrie, organizatorii DD East Entertainment şi Marcel Avram, într-un comunicat de presă.

Kiss, care va încheia o carieră de 49 de ani, se va afla pentru prima dată în România

Gene Simmons, Paul Stanley, Eric Singer şi Tommy Thayer vor aduce la Bucureşti, în cadrul "End Of The Road World Tour", o listă lungă din hit-uri dintre care nu vor lipsi "I Was Made For Loving You", "Detroit City", "Lick It Up".

Trupa şi-a început activitatea în 1973 la New York, fiind considerată la scurt timp printre cele mai spectaculoase formaţii rock. În acelaşi timp, KISS a revoluţionat conceptul de evenimente rock live şi este una dintre cele mai bine vândute formaţii la nivel mondial, cu peste 100 de milioane de albume.

Mai mult, KISS este pe primul loc în rândul trupelor americane cu cele mai multe produse discografice placate cu discul de aur - 30. Dintre albumele lor, 13 au fost placate cu platină, iar trei sunt de categorie multi-platinum. Pe 10 aprilie 2014, grupul Kiss a fost inclus în Rock And Roll Hall Of Fame.

De asemenea, fanii muzicii rock vor putea vedea şi asculta în turneul de adio "The Farewell Tour", trupa Whitesnake, care îşi va încheia cariera live după o activitate de 44 de ani.

Rock The City 2022 va avea loc pe 16 iulie în parcarea A din complexul Romexpo

Biletele vor putea fi achiziţionate la preţurile de 270 lei (preţ promoţional 230 de lei primele 2.500 de bilete) - normal circle; 440 lei (preţ promoţional 350 lei primele 1.000 bilete) - golden circle; 600 lei - diamond circle: 700 lei - tribuna VIP.

Biletele se vor pune în vânzare pe data de 3 decembrie prin reţeaua Eventim şi online pe www.eventim.ro, www.entertix.ro, iabilet.ro

Legendarii IRON MAIDEN revin în România

Mai mult, trupa britanică Iron Maiden va concerta la Bucureşti pe 26 mai 2022, au anunţat miercuri, 1 decembrie, într-un comunicat de presă organizatorii, Metalhead şi Best Music Live Concerts.

Grupul heavy metal va concerta în aer liber, la Romexpo, iar biletele vor fi puse în vânzare pe 6 decembrie, la ora 10:00, în reţeaua iabilet.ro. Evenimentul va avea loc în conformitate cu normele sanitare în vigoare la acel moment.

Biletele se pun in vanzare in 3 categorii, Aces High in fata scenei, The Beasts in spatele acestea si apoi Troopers si au urmatoarele preturi:

Earlybird: primele 500 de bilete din fiecare categorie

Aces High - 399 lei

The Beasts - 339 lei

Troopers - 259 lei

Presale:

Aces High - 449 lei

The Beasts - 369 lei

Troopers - 289 lei

La acces:

Aces High - 480 lei

The Beasts - 400 lei

Troopers - 320 lei

La pretul tuturor biletelor comandate in earlybird si presale se adauga comisionul de emitere bilet de 15 lei.

Trupa germană Lord Of The Lost va cânta în deschiderea show-ului de la Bucureşti.

Show-ul „Legacy” din 2022 va cuprinde piese de pe noul album de studio al Iron Maiden, lansat toamna aceasta, „Senjutsu", precum şi compoziţii consacrate. Cel mai recent, trupa a cântat în România în 2016.

Grupul revine la Bucureşti cu cel mai recent material discografic, cel mai bine plasat disc al său în topul Billboard 200 - poziţia a treia, depăşind „Powerslave” şi „Number Of The Beast”.

